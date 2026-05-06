おととい、笹竹を採りに山形県鮭川村の山に入った高齢女性が行方不明となっていた件で警察などが、けさも捜索を続けた結果、心肺停止の状態で倒れている女性が見つかりました。

【画像】女性捜索の様子

見つかった女性は、行方不明となっていた８４歳の女性であることがわかりました。

※サムネイルは女性捜索の様子

■何があったのか



心肺停止の状態で見つかったのは、鮭川村曲川（まがりがわ）の無職の女性（８４）です。

警察や消防によりますと、女性はおととい午後３時半ごろ、笹竹を採るために１人で山に入りました。

しかし、夜になっても帰宅しなかったため、心配した家族が午後８時２０分ごろ

１１０番通報しました。

現場は、女性の自宅から南東におよそ２００メートルほどの場所にある、通称「日山（ひやま）」と呼ばれる山です。

■女性が使用する軽トラックが見つかる

女性は携帯電話を自宅に置いたまま軽トラックで山へ向かったとみられ、自宅からおよそ１００メートル離れた道路の駐車帯には、女性が使用する軽トラックが見つかっています。

警察などがきのう午前９時ごろから捜索を行ったほか、けさも７０人以上の態勢で捜索を行ったところ、山林内で心肺停止の状態で倒れている高齢の女性を発見したため、ヘリコプターで救助したということです。

その後、この女性が行方不明となっていた女性（８４）であることがわかりました。

■捜索の様子（画像）