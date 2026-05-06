【ヒューストン（米テキサス州）＝帯津智昭】米大リーグは５日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は敵地でのアストロズ戦に先発し、７回４安打２失点、８奪三振と好投したものの、打線の援護がなく、２敗目（２勝）を喫した。

７回を投げ切ったのは、メジャー初完投、初完封を果たした２０２３年７月２７日のタイガース戦以来だった。指名打者（ＤＨ）は兼務せず、投手のみでの公式戦出場は今季３度目。試合は１―２だった。

ドジャースの大谷は、またも打線の援護に恵まれなかった。登板した直近３試合での味方の得点は計２点にとどまり、自身２連敗となった。

この日は、ナ・リーグ投手部門で３、４月の月間最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いた実力を十分に発揮した。直球は最速１０１マイル（約１６２・５キロ）をマークし、大きく曲がるスイーパーも多投して多くの打者を圧倒。二、三回に「どちらも狙ったところと逆だった」という直球をとらえられ、２本のソロ本塁打で許した２失点で踏みとどまり、右肘手術後では初めて７回を投げ切った。

登板６試合で３７回を投げ、防御率は両リーグトップの０・９７を記録。投手としては頼もしい限りの成績だが、二刀流でプレーしている以上、昨季５５本塁打を放った打撃の調子も重要になる。

ＤＨを兼務せず、投手に専念した登板は今季３度目。この日は打席には立たなかったが、打者としては自己ワーストの２４打席連続無安打となっており、大谷は「自分の状態が良ければ、打ってほしいという状況になると思う。自分の状態をしっかり上げていくのが、まずやるべきこと」と力を込めた。

「ヒットが出ていないからといって、たぶん皆さんが思っている以上に悲観しているということもない」とも語り、日々の結果に一喜一憂しない姿勢も強調した。