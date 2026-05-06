「別に頼んでないし」上司にそう思ったのに彼氏から同じ言葉を吐かれた！嫌いな上司と自分に共通する“ありがた迷惑”【作者に聞く】

「別に頼んでないし」上司にそう思ったのに彼氏から同じ言葉を吐かれた！嫌いな上司と自分に共通する“ありがた迷惑”【作者に聞く】