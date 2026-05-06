辻希美、美容施術を報告 術後9日目までのダウンタイム公開に反響「印象違う」「裸眼メイクも可愛すぎる」
【モデルプレス＝2026/05/06】タレントの辻希美が5日、自身のYouTubeチャンネルを更新。美容施術を行ったことを明かした。
【写真】38歳5児のママタレ、美容整形の経過
辻は冒頭「ちらほら動画内で私が言っていたと思うんですけど、ちょっとこのクマが気になるという、クマ取りをしたいという話をしている動画があったと思う」と以前から自身が気にしていたというクマについて言及。「こっち（左目下）のクマが濃くって、笑うと目立つの。なのでこれがずっと嫌だったから」とクマ取りの手術をすることを報告し、ダウンタイムの経過の様子まで撮影していくとした。
手術を終え「テープ貼っちゃったんですけどかなりの脂肪？塊？が取れまして」と報告。しかし「局所麻酔でやったんですけど思ったより痛かったです」「眼球の裏と頭が多分引っ張っている時なのか取っている時なのかすごく痛くて」と麻酔をかけていた手術箇所以外の場所に、予想していたより痛みを感じたという。術後の翌日は内出血があり「結構腫れてる感じがあります。でもこのシールを貼っているから見た目的には思ったよりって感じです」と目立たず痛みもほとんどなくなったと伝えていた。
術後3日目には腫れは引いてテープが剥がれ「（左目の）下はこの辺ちょっとあざがあるのと、あとは黄色くなってきている。あとこっちの目（右目）が充血しちゃってます。ちょっと痒い感じがあります。むずむずする」と変化を告白。5日目には痛みやかゆみはなくなり普段通りの感覚に。8日目には「コンタクトを入れる勇気はまだなくて」と裸眼のままメイク、撮影最終日の9日目には「意外とコンタクトもスルッと入って全く違和感なくできました！クマも全然コンシーラーを使うことはなくだいぶないかなと思います！」とカラーコンタクトレンズも入れてフルメイクをできるようになっていた。
辻は「ちょっと最初は正直痛みとか違和感とかあったんだけど思ったよりという感じで本当にやってよかったなと思います」と早くも効果を実感。この動画には「術後めっちゃきれい」「裸眼メイクも可愛すぎる」「印象違う」「効果が感じられてすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ、美容整形の経過
◆辻希美、クマ取り手術を報告
辻は冒頭「ちらほら動画内で私が言っていたと思うんですけど、ちょっとこのクマが気になるという、クマ取りをしたいという話をしている動画があったと思う」と以前から自身が気にしていたというクマについて言及。「こっち（左目下）のクマが濃くって、笑うと目立つの。なのでこれがずっと嫌だったから」とクマ取りの手術をすることを報告し、ダウンタイムの経過の様子まで撮影していくとした。
◆辻希美、術後9日間まで撮影
術後3日目には腫れは引いてテープが剥がれ「（左目の）下はこの辺ちょっとあざがあるのと、あとは黄色くなってきている。あとこっちの目（右目）が充血しちゃってます。ちょっと痒い感じがあります。むずむずする」と変化を告白。5日目には痛みやかゆみはなくなり普段通りの感覚に。8日目には「コンタクトを入れる勇気はまだなくて」と裸眼のままメイク、撮影最終日の9日目には「意外とコンタクトもスルッと入って全く違和感なくできました！クマも全然コンシーラーを使うことはなくだいぶないかなと思います！」とカラーコンタクトレンズも入れてフルメイクをできるようになっていた。
辻は「ちょっと最初は正直痛みとか違和感とかあったんだけど思ったよりという感じで本当にやってよかったなと思います」と早くも効果を実感。この動画には「術後めっちゃきれい」「裸眼メイクも可愛すぎる」「印象違う」「効果が感じられてすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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