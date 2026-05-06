フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が6日までに自身のSNSを更新し“乳しぼりショット”などを公開した。

「JA湘南スペシャルデー JA共済アンバサダーとして参加させていただきました 地域の農業や畜産の魅力がぎゅっと詰まったイベントで、学びも発見もたくさんの1日でした！」と、神奈川・平塚市総合公園でのイベントに参加したことを報告。

「体験コンテンツも充実していて…搾乳体験や米釣り体験と普段なかなかできない体験にワクワク…！」などとつづり、ストーリーズにはトラクターを運転したり搾乳体験したりしている様子を投稿した。

この投稿にフォロワーらからは「天真爛漫で可愛すぎる」「めちゃくちゃ可愛いです」「凛々しい」「搾ってる minaチャン 押忍」「スゲー！乳搾りしてるやん」「健康的なイメージがピッタリ」などの声が寄せられている。

堀江は、剛柔流空手の有段者で、自称「日本一強いアナ」。チャイナ服姿での瓦割り動画が300万PV超の人気となっており、「チャームポイントはふくらはぎです」と明かしている。

アナウンサー業のほかに、訪問型の保育事業を手がける会社の経営も行っている。