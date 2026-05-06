グラビアアイドル・三橋くん(24)が5日、自身のインスタグラムを更新し、X（旧ツイッター）のアカウントが消えたことを報告した。



【写真】肩ひもの食い込みが…見事すぎる三橋くん

「やばい、40万人いるXのアカウントが急に消されました」と報告。「全然戻ってくる気配ないしどのサポートに連絡しても異議申し立てしても反応ない誰か助けてください…」ともどかしい思いを伝えた。



6日午前3時の時点では「このアカウントは存在しません」と表示されている。



三橋くんは4月25日に開催された「マシェブラブースinニコニコ超会議2026 超モデル撮影イベント」に登場。この時、最近バズった話として、難関と言われる薬剤師の国家試験を合格したことを挙げた上で、掲載するセクシー過ぎる写真は「全てのSNSでBAN（バン）されました」と語っていた。3月12日のXでは「ふつうに歩いてただけなのに下着がはち切れました」と告白し、大きな話題となっていた。



15日には1st写真集「no lies」（トランスワールドジャパン）を発売。「レタッチ（加工）」を一切しない作品ということで、こちらも話題となっている。



（よろず～ニュース編集部）