「まじかよ！」「信じられない」伝説FWイブラヒモビッチの“衝撃変貌”に世界衝撃！「何があったんだ」「お願いだからAIだと言ってくれ」
元スウェーデン代表FWのズラタン・イブラヒモビッチ氏が５月５日、自身の公式SNSを更新。衝撃的なイメチェン姿を披露した。
44歳のレジェンドが「賭けは賭けだ」という一文とともにアップロードしたのは、なんと丸刈りにする途中の画像。バリカンを握っているのは、アメリカンフットボール界のスター、トム・ブレイディ氏だ。
この驚きの投稿に、世界のサッカーファンからは次のような声が上がった。
「まじかよ！」
「なんてことだ」
「AIか？」
「何があったんだ」
「ズラタンは髪を失わない。髪がズラタンを失ったんだ」
「信じられない」
「お願いだからAIだと言ってくれ」
「なぜそんなことを」
これは『FOX Sports』が作成した北中米ワールドカップに向けたコマーシャルのワンシーンで、『LBB ONLINE』によれば、「アメリカが2026年ワールドカップで優勝した時、世界がどのような姿になるのかをイメージしている」という。ズラタンはブレイディ氏との賭けに負け、断髪しているという設定のようだ。
髪を失った“神”の姿は大きな反響を呼んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】世界的に反響を呼んでいる変貌したズラタンの姿
44歳のレジェンドが「賭けは賭けだ」という一文とともにアップロードしたのは、なんと丸刈りにする途中の画像。バリカンを握っているのは、アメリカンフットボール界のスター、トム・ブレイディ氏だ。
この驚きの投稿に、世界のサッカーファンからは次のような声が上がった。
「まじかよ！」
「なんてことだ」
「AIか？」
「何があったんだ」
「ズラタンは髪を失わない。髪がズラタンを失ったんだ」
「信じられない」
「お願いだからAIだと言ってくれ」
「なぜそんなことを」
髪を失った“神”の姿は大きな反響を呼んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】世界的に反響を呼んでいる変貌したズラタンの姿