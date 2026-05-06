「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』から、著者の田丸雅智氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

Q.「人の話をよく聞ける子ども」には、どんな共通点がありますか？

――田丸さんは、ご自身の書き方講座で小学生から高校生、さらには少年院の子どもたちまで見てきていると思います。思春期の子どもにとって難しいのは「人の話を聞くこと」だと思うのですが、「この子は人の話を聞ける子だな」という子どもに共通の特徴はありますか？

話を聞く子の共通点・トップ3

田丸雅智氏（以下、田丸）：やはり大きいのは、素直さと好奇心じゃないかと思います。

相手の話の中から「何か面白いことが出てくるかもしれない」と、自然とワクワクできる子は、人の話をよく聞ける子のように感じます。

もう一つは、待てることでしょうか。

ときには、衝動が芽生えた瞬間に走りだすことも大切だなとは思います。

その上で、途中で自分の解釈だけで突っ走らずに、まずは最後まで相手の話を聞ける。

これは中長期的な成長を見越しても、ひとつ大事なことではないかとは思います。

訓練次第で、誰でも身につけられる

――それは親の関わり方で育つものですか？

田丸：生まれ持った性質もあるとは思いますが、やはり訓練できる部分も大きいと思います。

日常の中で、子どもが話の途中で聞かなくなったときに、「最後まで聞いてみよう」と伝える。

そういう小さな積み重ねはあると思います。

ただ、強制されすぎると逆に聞けなくなることもある。

だから、「聞かなきゃダメ」と伝えるだけではなく、話を聞いたら面白いことがあった、聞いてなかったら失敗したと、体験で感じられることも大事なのかもしれません。

――たしかに、大人になればなるほど、ひとつの見方に固執してしまう気がします。子どもって変わるスピードも速いし、柔軟性も高いから、そう考えると教えやすいのかもしれませんね。

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』の著者インタビューです。）