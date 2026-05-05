image: generated at Flow

「Y2K」という言葉、最近よく見かけますね。「Y」はYear、「K」は1,000を表す単位のkiloからきていて、「Year 2000」の略称です。

1990年代後半から2000年代にかけてのファッションやデザインへの注目が高まっていて、もちろんガジェットの世界も例外ではありません。スケルトンボディー、ビビッドな発色、アナログな操作感……ギズモードがこの半年で取り上げたY2Kの香りたっぷりガジェットを、カテゴリー別にまとめてみました。

こうして並べてみると、みんなの心をグッと掴んでいる様子。これは今年もまだまだブーム継続しそう！

【カメラ】スケスケのボディーでエモさを撮るデジカメ｜Holo Digicam V2

Image: Manual

ニューヨーク発のカメラブランド「Manual」による、リチウムバッテリーが透けて見えるスケスケデジカメ。5MPセンサーに最大16倍デジタルズーム、USB-C充電、内蔵メモリ32GBと実用性も十分。

甘めのピントやカラーノイズがMTV時代を思わせる独特の写りで、画質より「この感じ」を楽しむ1台です。公式サイトから95ドル（約1万4500円）で個人輸入できます。

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Y2Kの概念が飛び出してきた！ 見た目も楽しいスケスケのデジカメ

【カメラ】見た目は「写ルンです」、中身はデジカメ｜ケンコー・トキナー レトロデジ90

Image: KenkoTokina

1986年デビューの「写ルンです」にインスパイアされた、巻き上げカメラ風トイデジカメ。

ダイヤルを回してシャッターを切るアナログ操作で、仕上がりはザラッとした平成レトロ風。背面モニターなしという潔さながら、microSDカード対応で撮り放題。カラー・モノクロ・セピアの3モードを搭載しています。

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｢写ルンです｣だと思うでしょ？実は デジカメなんです

【音楽プレイヤー】令和に帰ってきたカセットプレイヤー、フランス発｜WE-001

Image: Kanjitsu Denki

フランスのオーディオメーカー「We Are Rewind」が、初代ウォークマン（1979年）にインスパイアされて作ったカセットプレイヤー。

ブラック＆イエロー、ピンク＆グリーンなど5色展開で、アルミケースのポップな発色が鮮やか。録音機能、充電式バッテリー、Bluetooth接続と現代仕様にアップデート済み。

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令和に帰ってきたウォークマン？ ポップかわいいカセットプレーヤー｢WE-001｣

【音楽プレイヤー】スケルトンがイマドキ。タイ発のカセットプレイヤー｜MIKO Cassette Player

Image: Gadhouse

タイのブランド「Gadhouse」から登場した、ミントとスモークの2色展開スケルトンカセットプレイヤー。有線・Bluetooth両対応で、単三電池×2本またはUSB-Cでの給電が可能という自由度の高さがポイント。マイク内蔵で録音もできます。

8角形に面取りされたデザイン性の高いボディーもいい感じ！

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スケルトンがイマドキ。タイ発のカセットプレイヤーで何を聴こう？

【音楽プレイヤー】CDプレイヤーも透けてます。2人で聴けてこの値段｜サンコー スケルトンポータブルCDプレーヤーSK-25

Photo：富沢ビル

「あのCDをまた聴きたい」という人に刺さる、サンコーのスケルトンポータブルCDプレーヤー。

3.5mmイヤフォンジャックが2つあり、同じCDを2人同時に聴けるというユニークな仕様。USB充電式でmicroSD再生にも対応し、イコライザーで音質を4モード切り替え可能。重さ約250gのコンパクトボディーも魅力です。

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スケルトンなポータブルCDプレイヤー。2人同時に聴けて、音質も選べて5,000円台

【ヘッドホン】4,000円で買えるY2Kヘッドホン｜Moondrop Old Fashioned

image: Moondrop

高コスパなアイテムを作り続ける中国のオーディオメーカー・Moondropから、まさに名前も「Old Fashioned（古めかしい）」な有線ヘッドホン。

スケルトンデザインに40mmダイナミックドライバーを搭載し、イヤーカップもヘッドバンドも取り外し・カスタマイズが可能という現代的な設計も兼ね備えています。

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お値段4000円ほど。90年代を感じるスケルトンなヘッドホン

【ヘッドホン】木材×スケルトンのヘッドホン、ビジュで選んでいい｜Fiio EH11

Image: Filo

中国のオーディオブランド「Fiio」のワイヤレスヘッドホン。イヤーカップの外側に木材、全体はスケルトン、内側はビビッドなオレンジという個性的な組み合わせ。

ハイレゾ音源対応のLDAC搭載、バッテリー持続30時間、重さ92gという本格スペックも兼ね備えます。

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ヘッドホンはファッション。いま一番映えるデザインはFilo EH11

【オーディオ】ドラゴンレーダー感のあるイヤホンも。Philipsのレトロオーディオ｜Philips Moving Sound

Image: Philips

Philipsが1980年代の自社モデル「Moving Sound」を現代に復活させるプロジェクト。チューブ型のワイヤレススピーカー「The Tube」と「The Roller」、ヘッドホン「Ringo Duo」、ANCイヤホン「Buds」をリリース。

全製品ビビッドなイエローで統一されたデザインが目を引きます。

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ドラゴンレーダー感のあるイヤホン。Philipsからレトロなオーディオが続々

【デジタルメモ】スケスケの紫が最高にY2K｜ポメラ DM250XYZ Midnight Purple

Image: KING JIM

キングジムの文章入力専用デバイス「ポメラ」に、深い紫のスケルトン限定モデルが登場。初代iMacや平成レトロなゲーム機を思わせるスケスケボディーがエヴァ初号機カラーとも言われ話題に。スケルトン限定モデルの第3弾で、今回は500台限定の抽選販売。

価格は6万280円〜（限定アクリルキーホルダー付属）で、応募期間は5月17日23:59まで！

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500台限定の抽選販売。｢ポメラ｣の新色ミッドナイト・パープルが最高のY2K感

【時計】サイバー感マシマシ、夏に映えるG-SHOCK｜G-SHOCK GA-V01 TRANSPARENT PACK

Image: G-SHOCK

カシオG-SHOCKの新世代モデル「GA-V01」シリーズに、スケルトンカラー4色（グリーン・ブラック・オレンジ・パープル）が登場。

曲線とイガイガが融合した独自フォルムに、中も外も透ける「オープンワーク」液晶を採用。ダブルLEDライトで盤面を光らせると、まるでクラゲかグミのような幻想的な輝きに。ベルトとケースが一体化した新構造で、針は磁力固定という機構も面白い。

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サイバー感マシマシ。未来的フォルムのG-SHOCKにスケルトン追加