“1年でいちばん混む”こどもの日の動物園 ライオンの食事風景は｢迫力ある｣ 一方キッチンカーには中東情勢の影響が ｢のんほいパーク｣ 愛知・豊橋市
愛知県豊橋市の動物園「のんほいパーク」。5月5日は“1年でいちばん混む日”とあって、午前9時の開園を前に、すでに多くのお客さんが。
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（愛知・大府市から）
「動物を見にきた。レッサーパンダとか」
「きょうは本当にいい天気なので動物園楽しみたい」
（愛知・新城市と豊橋市から）
Q.お目当ては？
「遊園地！」「動物！」
「あまり遠出はせず、近いところで子どもたちと。お弁当をお姉ちゃんたちが作ってきたのでお昼に食べる」
「午前5時半くらい（に起きて作った）」
レッサーパンダの“ふわふわ感”大人気
（スタッフ 午前9時）
「お待たせしました！それでは開門です」
子どもたちの人気は、キリンやレッサーパンダ。
（千葉から）
Q.レッサーパンダは好き？
「大好きです！ふわふわの尻尾とかわいい顔が好き」
（愛知・春日井市から）
「かわいかった。ふわふわ感がかわいい」
「遠くに行かず、近場で楽しめたらいかなと。ガソリン代が高い」
ライオンの食事風景に…「迫力ある」
オスのゴマフアザラシ「しらたま」くんは、5日が5歳の誕生日です。
（子どもたち）
「お誕生日おめでとう」
「おめでとう～！」
さらに特別イベントとして、ライオンがシカの肉を食べる様子も見学できました。
（子ども）
「すごい。迫力がある」
「骨までボリボリ食べていて、牙が鋭くて、迫力があってすごい」
キッチンカーには中東情勢の影響が
園内には、たくさんのキッチンカーが並びます。
（HappyHoliday 髙胗宏美代表）
Ｑ.ゴールデンウィークはいかがですか？
「初日から天気も良くて多くの人が来てくれている」
愛知・田原産の牛乳を使ったクレープやチュロスが売りのこちらの店。GWでにぎわう一方で、今ある悩みが…
（髙胗代表）
「いろいろなものが高騰していて（価格が）下がっているものはない。タピオカのプラスチック製品やクレープに巻く紙も値上がっている」
中東情勢の影響で、プラスチックカップやストロー、紙などの資材の価格は約3か月前に比べて最大で1.5倍に。
プラスチックカップは“模様ナシ”に変更
（髙胗代表）
「メーカーから値上げ連絡や個数制限がかかっている。仕入れの時は1ケース2000個入りだが、半分の1000個までになっている。もともとはピンクの柄つきのかわいい容器を使っていたが、生産が止められ透明のものに変わった」
調理で使うガス代も含めてコストは上がっていますが、「子どもたちでも買えるように」と価格は据え置きにしています。
（髙胗代表）
「正直値上げしたい気持ちもあるが、頑張って客に喜んでもらえたらと」