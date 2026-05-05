CBC

写真拡大

愛知県豊橋市の動物園「のんほいパーク」。5月5日は“1年でいちばん混む日”とあって、午前9時の開園を前に、すでに多くのお客さんが。

【写真を見る】“1年でいちばん混む”こどもの日の動物園 ライオンの食事風景は｢迫力ある｣ 一方キッチンカーには中東情勢の影響が ｢のんほいパーク｣ 愛知・豊橋市

（愛知・大府市から）
「動物を見にきた。レッサーパンダとか」
「きょうは本当にいい天気なので動物園楽しみたい」

（愛知・新城市と豊橋市から）
Q.お目当ては？
「遊園地！」「動物！」
「あまり遠出はせず、近いところで子どもたちと。お弁当をお姉ちゃんたちが作ってきたのでお昼に食べる」

（姉）
「午前5時半くらい（に起きて作った）」

レッサーパンダの“ふわふわ感”大人気

（スタッフ 午前9時）
「お待たせしました！それでは開門です」

子どもたちの人気は、キリンやレッサーパンダ。

（千葉から）
Q.レッサーパンダは好き？
「大好きです！ふわふわの尻尾とかわいい顔が好き」

（愛知・春日井市から）
「かわいかった。ふわふわ感がかわいい」
「遠くに行かず、近場で楽しめたらいかなと。ガソリン代が高い」

ライオンの食事風景に…「迫力ある」

オスのゴマフアザラシ「しらたま」くんは、5日が5歳の誕生日です。

（子どもたち）
「お誕生日おめでとう」
「おめでとう～！」

さらに特別イベントとして、ライオンがシカの肉を食べる様子も見学できました。

（子ども）
「すごい。迫力がある」
「骨までボリボリ食べていて、牙が鋭くて、迫力があってすごい」

キッチンカーには中東情勢の影響が

園内には、たくさんのキッチンカーが並びます。

（HappyHoliday 髙胗宏美代表）
Ｑ.ゴールデンウィークはいかがですか？
「初日から天気も良くて多くの人が来てくれている」

愛知・田原産の牛乳を使ったクレープやチュロスが売りのこちらの店。GWでにぎわう一方で、今ある悩みが…

（髙胗代表）
「いろいろなものが高騰していて（価格が）下がっているものはない。タピオカのプラスチック製品やクレープに巻く紙も値上がっている」

中東情勢の影響で、プラスチックカップやストロー、紙などの資材の価格は約3か月前に比べて最大で1.5倍に。

プラスチックカップは“模様ナシ”に変更

（髙胗代表）
「メーカーから値上げ連絡や個数制限がかかっている。仕入れの時は1ケース2000個入りだが、半分の1000個までになっている。もともとはピンクの柄つきのかわいい容器を使っていたが、生産が止められ透明のものに変わった」

調理で使うガス代も含めてコストは上がっていますが、「子どもたちでも買えるように」と価格は据え置きにしています。

（髙胗代表）
「正直値上げしたい気持ちもあるが、頑張って客に喜んでもらえたらと」