愛知県豊橋市の動物園「のんほいパーク」。5月5日は“1年でいちばん混む日”とあって、午前9時の開園を前に、すでに多くのお客さんが。

【写真を見る】“1年でいちばん混む”こどもの日の動物園 ライオンの食事風景は｢迫力ある｣ 一方キッチンカーには中東情勢の影響が ｢のんほいパーク｣ 愛知・豊橋市

（愛知・大府市から）

「動物を見にきた。レッサーパンダとか」

「きょうは本当にいい天気なので動物園楽しみたい」



（愛知・新城市と豊橋市から）

Q.お目当ては？

「遊園地！」「動物！」

「あまり遠出はせず、近いところで子どもたちと。お弁当をお姉ちゃんたちが作ってきたのでお昼に食べる」





レッサーパンダの“ふわふわ感”大人気

（姉）「午前5時半くらい（に起きて作った）」

（スタッフ 午前9時）

「お待たせしました！それでは開門です」



子どもたちの人気は、キリンやレッサーパンダ。



（千葉から）

Q.レッサーパンダは好き？

「大好きです！ふわふわの尻尾とかわいい顔が好き」



（愛知・春日井市から）

「かわいかった。ふわふわ感がかわいい」

「遠くに行かず、近場で楽しめたらいかなと。ガソリン代が高い」

ライオンの食事風景に…「迫力ある」

オスのゴマフアザラシ「しらたま」くんは、5日が5歳の誕生日です。



（子どもたち）

「お誕生日おめでとう」

「おめでとう～！」



さらに特別イベントとして、ライオンがシカの肉を食べる様子も見学できました。



（子ども）

「すごい。迫力がある」

「骨までボリボリ食べていて、牙が鋭くて、迫力があってすごい」

キッチンカーには中東情勢の影響が

園内には、たくさんのキッチンカーが並びます。



（HappyHoliday 髙胗宏美代表）

Ｑ.ゴールデンウィークはいかがですか？

「初日から天気も良くて多くの人が来てくれている」

愛知・田原産の牛乳を使ったクレープやチュロスが売りのこちらの店。GWでにぎわう一方で、今ある悩みが…



（髙胗代表）

「いろいろなものが高騰していて（価格が）下がっているものはない。タピオカのプラスチック製品やクレープに巻く紙も値上がっている」

中東情勢の影響で、プラスチックカップやストロー、紙などの資材の価格は約3か月前に比べて最大で1.5倍に。

プラスチックカップは“模様ナシ”に変更

（髙胗代表）

「メーカーから値上げ連絡や個数制限がかかっている。仕入れの時は1ケース2000個入りだが、半分の1000個までになっている。もともとはピンクの柄つきのかわいい容器を使っていたが、生産が止められ透明のものに変わった」

調理で使うガス代も含めてコストは上がっていますが、「子どもたちでも買えるように」と価格は据え置きにしています。



（髙胗代表）

「正直値上げしたい気持ちもあるが、頑張って客に喜んでもらえたらと」