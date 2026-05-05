2200万円獲得の堀川未来夢が2位に浮上 米澤蓮が1位をキープ【国内男子賞金ランキング】
国内男子ツアー今季4戦「中日クラウンズ」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
【勝者のギア】7年モノ以上の名器がズラり イップスを乗り越えた堀川未来夢のこだわりの14本
今大会で4年ぶりに優勝を挙げた堀川未来夢が賞金2200万円を加算し、2692万3875円としてランキング2位に浮上した。1位は「前澤杯」を制した米澤蓮が4198万4769円でキープ。3位はニュージーランドで開催された今季開幕戦「ISPS HANDA Japan-Australasia Championship 2026」で優勝したトラビス・スマイス（2342万8042円）。4位以下は、ソン・ヨンハン（2000万円）、石坂友宏（1974万5300円）、中日クラウンズで2位に入った細野勇策（1457万8722円）と続く。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米澤蓮は4000万超 国内男子賞金ランキング
YouTubeでの“予言”的中 堀川未来夢が年間王者へ大きな1勝
7年モノ以上の“名器”がズラり イップス＆1W不調を乗り越えた堀川未来夢のこだわりの14本【勝者のギア】
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金額がヤバい 米男子賞金ランキング
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今大会で4年ぶりに優勝を挙げた堀川未来夢が賞金2200万円を加算し、2692万3875円としてランキング2位に浮上した。1位は「前澤杯」を制した米澤蓮が4198万4769円でキープ。3位はニュージーランドで開催された今季開幕戦「ISPS HANDA Japan-Australasia Championship 2026」で優勝したトラビス・スマイス（2342万8042円）。4位以下は、ソン・ヨンハン（2000万円）、石坂友宏（1974万5300円）、中日クラウンズで2位に入った細野勇策（1457万8722円）と続く。
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