ユニコーン、新曲「クレナイノハ」がTVアニメ『片田舎のおっさん、剣聖になるII』オープニング主題歌に決定！

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全員が楽曲制作に携わるなど、個性豊かな5人の異才達からなる、日本を代表する唯一無二のロックバンド・ユニコーン。2027年にデビュー40周年を迎える彼らの新曲「クレナイノハ」が、TVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」のオープニング主題歌に決定。また、新曲「クレナイノハ」が使用された本アニメのPV第三弾も公開された！

「片田舎のおっさん、剣聖になる」とは、著者・佐賀崎しげる＆イラストレーター・鍋島テツヒロによって生み出されたノベルを原作とした王道の剣客無双ファンタジーで、乍藤和樹によるコミカライズやスピンオフ2タイトルと合わせてシリーズ累計900万部を突破している話題作。

原作ノベルを元に制作されたTVアニメの第一期は2025年4月よりテレビ朝日系全国24局ネット”IMAnimation”枠・BS朝日・AT-Xにて放送、Prime Videoにて世界独占配信され全世界の話題を席巻。アニメの第二期であるTVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」は、7月8日(水)よりテレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠、BS朝日、AT-Xにて放送開始することが決定しており、オープニング主題歌をユニコーンが担当することとなった。

新曲「クレナイノハ」の作詞・作曲を担当した、リーダーのABEDONからコメントが届いた。

＜ABEDONコメント＞

時を経て美しく色付く葉を「おっさん」に重ねてイメージしました。

それと、昨今はオープニングを飛ばすボタン（自動）があるので、歌で始まって歌で終わる曲にしました。

ABEDON

●作品情報

TVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」

7月8日(水)からテレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠、BS朝日、AT-Xにて放送開始！

テレビ朝日系全国ネット：7月8日より 毎週水曜 よる11時45分〜 “IMAnimation W”枠(※一部地域を除く)

AT-X：7月9日より 毎週木曜 よる11時〜（リピート放送 毎週月曜 午前11時〜／毎週水曜 午後5時〜）

BS朝日：7月12日より 毎週日曜 よる11時30分〜

配信情報

Prime Videoにて世界独占配信決定！

*作品の視聴には会員登録が必要です（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）。

*Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

※放送・配信日時は変更になる場合がございます。

【スタッフ】

原作：佐賀崎しげる・鍋島テツヒロ（SQEXノベル／スクウェア・エニックス刊）

監督：鹿住朗生

シリーズ構成：岡田邦彦

キャラクターデザイン・総作画監督：早坂皐月

副監督：古我望／川島勝

コンセプトデザイン：島すずめ／夢野れい

色彩設計：鈴木咲絵

美術監督：山下泰希

撮影監督：池田健一

3Dアニメ―ション制作 ：YAMATOWORKS

編集：丹彩子

音響監督：ひらさわひさよし／松尾崇宏

音楽：高梨康治

アニメーション制作：パッショーネ×ハヤブサフィルム

プロデュース：NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン

【キャスト】

ベリル・ガーデナント：平田広明

アリューシア・シトラス：東山奈央

スレナ・リサンデラ：上田瞳

クルニ・クルーシエル：広瀬ゆうき

フィッセル・ハーベラー：矢野妃菜喜

ミュイ・フレイア：仲田ありさ

ルーシー・ダイアモンド：斎藤千和

ヘンブリッツ・ドラウト：石川界人

モルデア・ガーデナント：内田直哉

＜第二期イントロダクション＞

片田舎の剣術師範ベリル・ガーデナント。

彼はいまや騎士団の特別指南役として、そして孤児の後見人として、首都での日々に馴染みつつあった。

しかし、取り巻く環境はベリルに安穏を許さない。

魔術の学究に勤しむ教育機関で。

乗り越えるべき壁がそびえる故郷で。

国境を臨む辺境伯領で。

策謀渦巻く異国の地で。

ベリルは剣士として、ひとりの人間として、

避けることのできない新たな戦いに立ち向かう──

＜ユニコーン・プロフィール＞

1986年に広島で結成。翌1987年にメジャーデビュー。1989年にABEDONが正式加入してからは、全員が楽曲制作に携わりボーカルも取るようになる。担当以外の様々な楽器も使いこなすフレキシブルなスタイルで、独自の路線を突き進み、アルバムリリースや全国ツアーなど、コンスタントに活動。ライブでは、圧巻のステージを見せたかと思えば、独特の寸劇が始まったりするなど、個性豊かな5人の異才達からなる、日本を代表する唯一無二のロックバンド。

©佐賀崎しげる・鍋島テツヒロ／SQUARE ENIX・「片田舎のおっさん、剣聖になるII」製作委員会

関連リンク

ユニコーンオフィシャルX

https://x.com/unicorntter

TVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」公式サイト

https://ossan-kensei.com/