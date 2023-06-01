timelesz、1stから14作連続アルバム1位【オリコンランキング】
8人組グループ・timelesz（タイムレス）の最新アルバム『MOMENTUM』（モーメンタム）が、5月5日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」において初週32.7万枚を売り上げ、1位に初登場。前作『FAM』に続く、2作連続・通算2作目の初週売上30万枚超えとなった。
【動画】timelesz｢GOOD TOGETHER｣「４分間だけ時間をください」MV（YouTube ver.）
1位獲得は1stアルバム『one Sexy Zone』（2012年11月発売）から14作連続、通算14作目となり、「1stからのアルバム連続1位獲得作品数」記録を歴代2位タイから歴代単独2位【※1】とした。
本作は、新たな家族と走り切った1年で得た多くの経験と感情を胸に、“さらに勢いを増して進んでいこう”、“過去、現在、未来、一瞬一瞬を大切にしていこう”というグループの意志がコンセプト。
「GOOD TOGETHER」と「４分間だけ時間をください」のダブルリード曲のほか、メンバー・原嘉孝主演のWOWOW×東海テレビ共同製作ドラマ『横浜ネイバーズSeason2』の主題歌「Believers」などが収録されている。
【※1】「1stアルバムからの連続1位獲得作品数」／1位：NEWS（17作）、2位：timelesz（14作）、3位：KAT-TUN、Kis-My-Ft2、Hey! Say! JUMP（13作）
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間:2026年4月27日〜5月3日）＞
【動画】timelesz｢GOOD TOGETHER｣「４分間だけ時間をください」MV（YouTube ver.）
1位獲得は1stアルバム『one Sexy Zone』（2012年11月発売）から14作連続、通算14作目となり、「1stからのアルバム連続1位獲得作品数」記録を歴代2位タイから歴代単独2位【※1】とした。
「GOOD TOGETHER」と「４分間だけ時間をください」のダブルリード曲のほか、メンバー・原嘉孝主演のWOWOW×東海テレビ共同製作ドラマ『横浜ネイバーズSeason2』の主題歌「Believers」などが収録されている。
【※1】「1stアルバムからの連続1位獲得作品数」／1位：NEWS（17作）、2位：timelesz（14作）、3位：KAT-TUN、Kis-My-Ft2、Hey! Say! JUMP（13作）
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月11日付：集計期間:2026年4月27日〜5月3日）＞