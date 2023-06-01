大量ワサビ寿司に挑戦する20代アイドルの姿に、審査員のベッキーが「この女には負けたくない」と対抗心をあらわにする場面があった。

【映像】ベッキーが負けたくないアイドル

5日4日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#1が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

今回の企画は「新たな才能発掘！二代目ベッキーオーディション」。くっきー！はベッキーが多忙でキャスティングしにくい上、ギャラが高くなっていると主張。ベッキー本人が「そんなことない」と否定するのを無視し、“二代目ベッキー”を発掘すると豪語した。

28歳の“崖っぷちアイドル”アップアップガールズ（2）の高萩千夏が「美味しい！」と笑顔で大量ワサビ寿司を完食し、「ベッキーさんもやってください」とベッキーも挑戦する流れに。審査員のベッキーは「最悪な流れ…なんで私が頑張らなきゃ」と戸惑いを見せるも「でも何か分かんないけどね、この女には負けたくない」と対抗心をあらわに。「マジで頑張る！もっと！」とワサビの量をさらに増やし挑戦した。ベッキーのプロ根性に他の審査員からも「すご！」と驚きの声が上がった。