◆第１４回佐賀皐月賞・重賞（５月３日、佐賀競馬場・ダート１８００メートル、不良）

さがけいば３歳３冠の初戦に地元佐賀の１２頭が出走し、単勝１・３倍で断然人気のサキドリトッケン（牝３歳、佐賀・真島元徳厩舎、父トゥザワールド）が、４馬身差をつけて地方限定重賞７勝目を飾った。勝ちタイムは１分５７秒５。

金沢の吉原寛人騎手は、これで７週連続の重賞勝利。後方から進め、直線の入り口では先団へ。最後の直線では鮮やかに突き抜ける圧巻のパフォーマンスだった。

ＪＲＡのＧ２・チューリップ賞では１１着だったが、これで地元佐賀では昨年９月の九州ジュニアチャンピオンから全て重賞で７連勝とした。

３番人気のカシノアミュレット（山田義貴騎手）が２着。２番人気のハクアイドゥマン（石川慎将騎手）が３着だった。

サキドリトッケンの快勝にＳＮＳでは「また中央に殴り込みに行って欲しいよね」「１等賞おめでとうございます」「強い強い強い強い強い」「一戦ごとに強くなってるなあ。やはり佐賀から怪物をという願いが詰まった一頭になってきたなと思う」「サキドリトッケンちゃんだけ途中から加速がおかしい」「やっぱ次元が違うよ…」「また重賞ハンターがハントしたのか」など祝福のコメントが寄せられている。