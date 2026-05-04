「ドラクエ」や「キングダムハーツ」の名刺ケースがスクエニe-STOREにて販売中
販売中
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
「【オフィシャルショップ限定】スマイルスライム カードケース スライム」価格：2,750円
スクウェア・エニックスは、通販サイト「スクウェア・エニックス e-STORE」にて名刺ケースを販売している。
5月4日の名刺の日に合わせて、公式Xが様々な名刺ケースを紹介している。各種タイトルの名刺入れがラインナップされており、「ドラゴンクエスト」シリーズより、スライムのレリーフを施したブルーのデザインや、ロトの紋章をあしらったゴールドカラーの商品が販売されている。
また、予約受付中の商品として「キングダム ハーツ」シリーズのデザインをあしらったアイテム2点も存在。キーブレードのチャームが付いているなど、おしゃれな商品に仕上がっている。
「ドラゴンクエスト カードケース ロト」価格：2,750円
「キングダム ハーツ / ステーショナリー 名刺ケース ブラック」価格：6,600円
「キングダム ハーツ / ステーショナリー 名刺ケース ホワイト」価格：6,600円
?━━ 5月4日は「#名刺の日」 ━━?- スクウェア・エニックス e-STORE (@SQEX_eSTORE) May 4, 2026
「#ドラゴンクエスト」や「#キングダムハーツ」の名刺ケースをご紹介！
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「竜王」や「ロト」をはじめ、おなじみの「スライム」デザインなどをラインナップ。
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エンブレムをあしらったデザイン。ブラックとホワイトの2種。https://t.co/iBIgJ8ji0X pic.twitter.com/PRKx06yjaR
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
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