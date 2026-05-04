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「【オフィシャルショップ限定】スマイルスライム カードケース スライム」価格：2,750円

スクウェア・エニックスは、通販サイト「スクウェア・エニックス e-STORE」にて名刺ケースを販売している。

5月4日の名刺の日に合わせて、公式Xが様々な名刺ケースを紹介している。各種タイトルの名刺入れがラインナップされており、「ドラゴンクエスト」シリーズより、スライムのレリーフを施したブルーのデザインや、ロトの紋章をあしらったゴールドカラーの商品が販売されている。

また、予約受付中の商品として「キングダム ハーツ」シリーズのデザインをあしらったアイテム2点も存在。キーブレードのチャームが付いているなど、おしゃれな商品に仕上がっている。

「ドラゴンクエスト カードケース ロト」価格：2,750円

「キングダム ハーツ / ステーショナリー 名刺ケース ブラック」価格：6,600円

「キングダム ハーツ / ステーショナリー 名刺ケース ホワイト」価格：6,600円

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