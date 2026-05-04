10年ぶりの「ハワイ旅行」で、ハンバーガーセット「3000円超」に大後悔！ 4人家族「年収600万円」に海外旅行は“高嶺の花”？「円安×インフレ時代」の海外旅行の残酷なリアル

円安とインフレのダブルパンチ！ 激変した現地の金銭事情

久しぶりの海外旅行で、最も衝撃を受けるのが「食費」の異常な高さです。10年前であれば、ハワイのワイキキ周辺でも、10ドル札を握りしめていれば、そこそこお腹いっぱいになるランチが食べられました。当時のレートなら1000円前後です。

しかし現在は、米国での継続的な物価上昇により、カジュアルなハンバーガーのセットでも平気で20ドルを超えてきます。

例えば、円安の影響で1ドル150円台という状況が続くと、ドル建ての支払いは全て日本円で重く跳ね返ってきます。現地のスーパーでペットボトルの水1本を買うのすら、ためらうほどの金額なのです。

これが家族4人となれば、朝はホテルのカフェでパンとコーヒーを頼んで6000円、お昼にフードコートで1万5000円、夜に少し雰囲気のよいレストランに入ればチップ込みで4万円……！ 何の贅沢もしていないのに、1日の食費だけで数万円が消えていきます。



「年収600万円・4人家族」にとってハワイは高嶺の花？

ここで、世帯年収が600万円の会社員家庭を想像してみてください。毎月の手取りは決して余裕があるわけではなく、住宅ローンの返済や子どもの教育費に追われながら、コツコツと旅行資金をためてきたはずです。

そんな家族が、3泊5日のハワイ旅行に行こうとした場合、航空券やホテル代、現地での食費やアクティビティ代などを合わせると、総額の目安は約96万円から136万円にも上ります。

これに加え、入国に必要なESTAの申請費用や、海外旅行保険、現地での通信費（Wi-Fi代）といった細々とした出費もかさみます。ハイシーズンやホテルのグレード、アクティビティの内容によっては、軽く150万円を突破してしまう家庭もあるでしょう。

年収の4分の1近くを、たった数日の旅行で使い果たす。これは果たして現実的といえるのでしょうか。かつては中間層の娯楽であったハワイ旅行も、今の経済状況下では、一部の富裕層しか楽しめない「高嶺の花」になってしまったと痛感させられます。



国内旅行すら厳しい現実と、これからのレジャーの形

海外旅行が高すぎるなら、国内で我慢すればよいと考える人もいるかもしれません。しかし、インバウンド需要の回復により、国内の観光地やビジネスホテルの宿泊費も軒並み高騰しています。週末に家族4人で温泉旅館に1泊するだけで、平気で10万円近く飛んでいく時代です。

給料はなかなか上がらないのに、社会保険料や税金ばかりが容赦なく引かれ、手取りは減る一方。それなのに、外の世界の物価はどんどん上がっていく。この理不尽な状況に、ため息をつきたくなるのは筆者だけではないはずです。

ただでさえ日々の生活費を削ってやりくりしているのに、レジャーのハードルまでこれほど高くなってしまうと、働くモチベーションすら保てなくなってしまいます。

「いつかはまた家族でハワイへ」という夢を抱くにしても、今の残酷な金銭事情を直視すると、まずは身の丈に合った国内の穴場スポットを探すなど、徹底した情報収集が欠かせないのかもしれません。

知らずに飛び込めば、待っているのは楽しい思い出ではなく、カードの請求書に怯える日々です。せっかくの家族旅行が、帰国後の「お金の不安」にすり替わってしまわないよう、現実的な計画を立てていく必要があります。

執筆者 : 西村和樹

2級ファイナンシャル・プランニング技能士（FP2級）、第一種/第二種電気工事士、医療情報技師、2級ボイラー技士、ボイラー整備士