コスプレイヤーでタレントのえなこさんが自身のインスタグラムを更新。

嬉しい報告と共に、振袖姿を披露しました。



【写真を見る】【 えなこ 】 「妹の結婚式に行ってきました」 振袖姿の笑顔ショット公開 「私含めえなこ親族は感極まって泣きまくった1日でした 笑」





えなこさんは「今日は…妹の結婚式に行ってきました」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、えなこさんが、妹や、妹の夫と共に、振袖姿で微笑む様子が見て取れます。



続けて「妹は私と正反対の子で、おっとりしていて、親の手が一番かからない賢い子で 2つ下で歳が近いこともあって、昔から仲の良い姉妹でした」と、記しました。





そして「去年、お母さんと妹の3人でヨーロッパ旅行に行った時にプロポーズされたことを報告してくれて 自分のこと以上に嬉しかったことを今でも覚えています。」と、明かしました。





えなこさんは「兄弟いとこの中で妹が1番最初の結婚だったこともあって 私含めえなこ親族は感極まって泣きまくった1日でした 笑」と、投稿。



続けて「そして姉である私は普通に全然未婚なので 妹が選んでくれた振袖(未婚女性の第一礼装!!)を着てました」と、綴っています。



【 えなこさん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



出身地：愛知県

血液型：A型



趣味：コスプレ,カラオケ,アニメ鑑賞,ゲーム,漫画









日本だけでなく、世界でも活躍するコスプレイヤー。

X・Instagramのフォロワーは、共に100万人を突破してからも勢いが衰えず、SNSに載せたコスプレ写真は何万ものRT・お気に入り登録され、まとめサイトでもNEWSとしてあがるほど。

毎年夏には雑誌表紙をジャックして話題になり、2024年には第二回トップカバーアワードで総合大賞を受賞。

現在はコスプレ活動だけではなく、TV・雑誌・声優・歌など幅広く活躍中

グラビアジャパンアワード2020 グランプリ受賞

全日本グラビア大賞2020 大賞受賞

内閣府知的財産戦略推進事務局 クールジャパン広報大使







【担当：芸能情報ステーション】