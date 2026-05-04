【「AI: ソムニウム ファイル」セール】 実施期間：5月10日まで 特別価格：220円

スパイク・チュンソフトは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用アドベンチャー「AI: ソムニウム ファイル」を90%オフの特別価格220円で販売するセールを実施している。期間は5月10日まで。

本作は2019年に発売されたアドベンチャーゲームで、「極限脱出」シリーズなどを手掛けるゲームクリエイターの打越鋼太郎氏がシナリオを担当している。主人公の伊達鍵が捜査官として殺人事件の謎を追う物語が展開される作品となっており、バディとなるアイボゥとともに事件解決を目指す。

過去に価格改定が行なわれ2,200円で販売されているが、今回90%オフの220円というワンコイン以下の価格で販売中。なお、Steam版は75%オフの550円となっている。スパイク・チュンソフトはゴールデンウィークセールを実施しており、「AI: ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ」は70%オフの1,320円、シリーズ最新作「伊達鍵は眠らない - From AI：ソムニウムファイル」は10%オフの4,930円で販売されている。

□マイニンテンドーストアの「AI: ソムニウム ファイル」のページ

□PlayStation Storeの「AI: ソムニウム ファイル」のページ

□Steamの「AI: ソムニウム ファイル」のページ

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