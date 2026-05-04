「AI: ソムニウム ファイル」が驚異の220円！ 90%オフセール実施中破格のワンコイン以下へ割引き
スパイク・チュンソフトは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用アドベンチャー「AI: ソムニウム ファイル」を90%オフの特別価格220円で販売するセールを実施している。期間は5月10日まで。
本作は2019年に発売されたアドベンチャーゲームで、「極限脱出」シリーズなどを手掛けるゲームクリエイターの打越鋼太郎氏がシナリオを担当している。主人公の伊達鍵が捜査官として殺人事件の謎を追う物語が展開される作品となっており、バディとなるアイボゥとともに事件解決を目指す。
過去に価格改定が行なわれ2,200円で販売されているが、今回90%オフの220円というワンコイン以下の価格で販売中。なお、Steam版は75%オフの550円となっている。スパイク・チュンソフトはゴールデンウィークセールを実施しており、「AI: ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ」は70%オフの1,320円、シリーズ最新作「伊達鍵は眠らない - From AI：ソムニウムファイル」は10%オフの4,930円で販売されている。
□マイニンテンドーストアの「AI: ソムニウム ファイル」のページ
□PlayStation Storeの「AI: ソムニウム ファイル」のページ
□Steamの「AI: ソムニウム ファイル」のページ
一足早く、 #ゴールデンウィークセール 開催中????- スパイク・チュンソフト公式 (@spikechunsoft) April 22, 2026
Switch、PlayStation、Steam各ストアで開催?
5月6日（水）までMAX90％OFF??
※ニンテンドーeショップは5月10日（日）まで
セール詳細はこちら▼https://t.co/rJD0WJ1YNs
428が80%OFF、野狗子が60%OFFなどなど…
お得?? pic.twitter.com/kq66pW6749
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