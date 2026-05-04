J1百年構想リーグ地域リーグ第14節 東京V 1（0-0）0 柏

14:03キックオフ 味の素スタジアム 入場者数21,569人

試合データリンクはこちら

90分、新井悠太がボール1個分のスペースを抜いてゴールを決めた。新井は6分前に登場したばかり、しかも前節は途中出場途中交代という憂き目に遭っていた。柏がボールを70パーセント支配するなど、押されに押されていたホームチームの劇的な決勝点にスタジアムは大いに沸いた。

もっともこのゴールがなくても試合は浪漫に溢れる美しいものだった。リカルド ロドリゲス監督によって自由が与えられている選手たちはそれぞれがアイデアを出し合い、意外性に満ちあふれたプレーを続けた。守備に追われることになった東京Vではあったが、森田晃樹のプレーを見るだけでもサッカーのロマンチシズムが伝わってくると言うものだ。勝負である以上、勝者と敗者が生まれるものの、その点を抜きにしてもサッカーは楽しめるものだと教えてくれるゲームだった。そしてそのロマンを分かっているファンが詰めかけていたからこそ、両チームへの、特に連敗していても柏に対する声援は絶えなかったのだろう。