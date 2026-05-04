ソフトバンクは３日の楽天戦（みずほペイペイ）に０―７の大敗を喫した。前田悠が５回無失点と先発の役割を果たしたが、終盤に救援陣が崩れた。

７回に３番手・尾形が犠飛で先制点を献上。８回は津森が一死満塁のピンチを背負い、犠飛と適時二塁打を浴びて２点を失った。９回は大竹が二死満塁から押し出し四球と、走者一掃の二塁打を許して４失点。試合後、小久保監督は「投げる時の差が激しいと勝ちパターンは厳しい。勝ちパターンは何がすごいって誤差が小さい。差があまりない。そこに入り込めないということは、いい時はいい、悪い時は悪い（から）。今日はすごく分かりやすかった」と苦言を呈した。

また、小久保監督はこの日、左手を骨折して戦列を離れている杉山一樹投手（２８）について「あと１回は二軍で投げて、その後どうするか考える」と言及。２日の二軍・中日戦（ナゴヤ球場）で実戦復帰した杉山は、同カード３連戦の初戦が雨天中止になった影響で当初２試合に投げる予定が１試合の登板にとどまっていた。

杉山の次回登板は４日の二軍・オリックス戦（タマスタ筑後）で予定されている。