浦和FW小森飛絢が古巣・千葉戦でゴール

浦和レッズは5月2日にJ1百年構想リーグの第14節でジェフユナイテッド千葉と対戦し、2-0の勝利を収めた。

古巣対決のFW小森飛絢は途中出場からゴールを決めたなか、逆足での一撃が「えぐすぎる」「右利きだよね？」と話題を呼んでいる。

25歳の小森は2022年に千葉へ加入して3シーズンプレーし、ベルギー1部シント=トロイデンでのプレーを経て昨年6月に浦和へ加入していた。今シーズンに向けてオフに脱臼癖を解消するための手術を行い、百年構想リーグは全休の見込みだったが予想以上の回復ぶりで4月25日の横浜F・マリノス戦で復帰していた。

前節途中出場から約30秒でゴールを奪った小森は、千葉戦でも魅せた。後半12分からピッチに立つとその7分後、MF安居海渡からパスを受け、目の前の相手を左に外して思い切りの良いミドルシュートを放った。利き足ではない左足から放たれた一撃だったが、GKの逆を突いて一歩も動けない鋭いボールがゴールに突き刺さった。

2試合連続となる逆足での強烈なシュートにスポーツチャンネルDAZN公式Xは「あまりの威力に相手GKは倒れるのみ」と綴り公開。ファンからも「すごいわ」「これは真のストライカー」「スローがスローじゃない」「スタジアムどよめいた」「脅威の球速」「上田綺世みたい」「まさに理不尽」といったコメントが寄せられている。

復活したストライカーは今季、そして夏からの新シーズンでどれほどの数字を残すのか注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）