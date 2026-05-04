開催：2026.5.4

会場：サター・ヘルス・パーク

結果：[アスレチックス] 7 - 1 [ガーディアンズ]

MLBの試合が4日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとガーディアンズが対戦した。

アスレチックスの先発投手はアーロン・シバーレ、対するガーディアンズの先発投手はパーカー・メシックで試合は開始した。

2回裏、4番 コルビー・トーマス 初球を打って左中間スタンドへのホームランでアスレチックス得点 ATH 1-0 CLE

5回表、2番 チェース・デローター 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでガーディアンズ得点 ATH 1-1 CLE

5回裏、5番 ザカリー・ゲロフ 7球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアスレチックス得点 ATH 2-1 CLE、6番 タイラー・ソダーストロム 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでアスレチックス得点 ATH 3-1 CLE、2番 ブレント・ルーカー 4球目を打ってショートへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 4-1 CLE

6回裏、9番 ジェフ・マクニール 7球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 ATH 7-1 CLE

試合は7対1でアスレチックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアスレチックスのアーロン・シバーレで、ここまで3勝1敗0S。負け投手はガーディアンズのパーカー・メシックで、ここまで3勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-04 07:31:29 更新