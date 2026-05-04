【みんなの給与明細】ベアで2万6000円の大幅増も！　ついに賃上げムードが定着か!?



日本経済に何よりも必要なのは賃上げ！ そう信じる週プレは、現役世代の賃金事情を2023年から毎年調査し続けてきました。物価上昇が始まってはや4年。ベアはどこまで浸透した？ ボーナスは？ 原油高やAIの影響は？ 総力調査した！

今回は定期昇給とは別に、社員一律で基本給が上がるベア。いよいよ日本にも、賃上げが普及しつつある!?【みんなの給与明細2026年 春闘お疲れさまでしたVer. Part2】

＊本特集に出てくる年収やボーナスは、額面の金額です。すべて個人に対する取材によるもので、職種や業界の平均値ではありません

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【春闘の"勝ち組"の皆さん】

●電力会社 原発運用管理（男／20代前半）

＜年収＞600万円

＜冬のボーナス額＞50万円 【前年比】↑

＜ベアは？＞あり

原発といえどもすべてが自動化されているわけではなく、設備の点検を行なうのが主な業務。弁の操作など、意外と手動でやる作業が多く、力仕事も多い。

原発は僻地（へきち）にあることが多く、何もない住環境がストレスになりがちで、結婚を機に退職するケースが珍しくない。ただでさえ法律でがんじがらめの業種なので、不満が募るのも当然だろう。

その分、待遇は悪くはない。春闘により、ここ数年は毎年ベアを勝ち取っているのも、おそらく物価高を加味してくれているから。これに加え、年次で等級が上がればさらなる昇給も。

●水産メーカー 営業（男／30代前半）

＜年収＞900万円

＜冬のボーナス額＞110万円 【前年比】↑

＜ベアは？＞あり

労働組合の交渉次第ではあるが、基本的に毎年ベースアップがあり、今年は4％増で着地。

残業は平均して月に40時間程度で、残業代も1分単位で支給されるので、待遇には満足している。ちなみに会食の経費は青天井で、客単価3万円のお店でもOK。

小売り店などに自社商品を売り込む営業をやっており、とにかく数字が求められるのがつらいところ。

年収が高めなのになぜか社員はのんびりしていて、企業としてはぬるま湯状態。年功序列を維持する風潮が少なからずあるため、年次が上がれば上がるほど"働かないおじさん"化しがち。会社のこの先が心配ではある。

●高速バス運転士（男／50代前半）

＜年収＞550万円

＜冬のボーナス額＞35万円 【前年比】↑

＜ベアは？＞あり

運転士は基本的に低待遇な業種で、同業者の中ではこの年収は高いほうだと思う。ベースアップも2万6000円あった。

さらに、この仕事ならではのキロ手当（1ヵ月に乗務した走行距離に応じて支給される手当）のほか、トイレの排水作業、客席の枕カバーの洗濯、車両のワックスがけなどの実績に応じた手当もある。

大型車両の運転技術は意外と専門性があり、副業しやすいのは良かった。

自分の場合は、副業としてレントゲン車や検診車の運転、それに付随する受診者の介助、さらにインバウンド向けの空港・ホテル間の輸送などをやっている。

●ウェブマーケティング会社 マーケター（男／30代前半）

＜年収＞560万円

＜冬のボーナス額＞20万円 【前年比】→

＜ベアは？＞あり

業界的に今のところ需要が減る気配はまったくないが、特に首都圏で競合がどんどん増えている印象。

自社の経営状況もさほど高くないレンジで安定してしまい、数年先のことは見通しにくいため、キャリア形成についてはしばしば悩む。

それでも、基本的に在宅ワークなので楽だし、残業手当も出る。また、転職から2年目にして月額2万5000円以上も給与がアップしたのはうれしかった。

人手不足の業界なので、これは囲い込みの意味が強いのかもしれない。またベンチャー企業なので、組織が育っていくダイナミズムを感じられるのは魅力的だ。

●大手すしロボットメーカー マーケター（男／40代前半）

＜年収＞720万円

＜冬のボーナス額＞90万円 【前年比】↓

＜ベアは？＞あり

すしロボットメーカーで、新規市場開拓のためのマーケティングを担当している。

市場が狭いので、「新たな可能性を広げてほしい」と会社から言われて張り切っていたが、和食ブームで日本の回転ずしチェーンが次々に欧米に進出。何もしなくてもすしロボットが勝手に売れる好況が続いている。ベースアップの年率が約2％という安定感も、そんな追い風があればこそ、だろう。

しかし、特別な施策を打たずとも売り上げが立ってしまうので、営業チームは次第に顧客開拓のために動かなくなり、マーケティング部門も肩身が狭い......。

取材／鈴木 旭 友清 哲 西田哲郎 東川 亮 東田俊介 南ハトバ 茂木響平 山口真央 吉岡 俊 吉川明子 文／友清 哲 イラスト／服部元信