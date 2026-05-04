専用ケースで劇的変化！iPhone SEやAndroidでMagsafeを使う具体的な手順
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が「【iPhone SEでMagsafeを使用する方法】解説｜iPhone SEでMagsafeを使いたい！を解決。Androidにも対応」を公開した。本動画では、iPhone SEシリーズやAndroid端末で、便利なMagsafe機能を利用するための具体的な手順と注意点を解説している。
磁力でスマートフォンを固定し、充電器やアクセサリーを簡単に着脱できるMagsafe機能。通常はiPhone 12以降の機種にのみ搭載されているが、少しの工夫でiPhone SE（第2世代・第3世代）や、Qi充電に対応したAndroid端末でも使用可能になるという。
動画内で紹介された対応方法は主に2つ。1つ目は「Magsafe対応ケースを使用する」方法だ。iPhone SE向けには市販の対応ケースが多数展開されており、手帳型ケースも存在するという。ケースを装着するだけで、Magsafe対応の充電器やスタンドなどをそのまま取り付けることができる。
2つ目は「専用リングを貼り付ける」方法。スマートフォン本体や既存のケースにMagsafe対応のシール（リング）を貼り付けることで、磁力による着脱が可能になる。ただし、ケースが厚いとワイヤレス充電機能が使えない可能性があり、シールを貼る位置もシビアになるため、「できればMagsafe対応ケースを用意するのが無難」とアドバイスしている。
さらに、充電速度に関する重要な留意点も挙げられた。Magsafe自体は15W充電に対応しているが、iPhone SEのワイヤレス充電規格（Qi）は最大7.5W出力に留まるため、「充電速度が純正のMagsafeと比較して半減することには留意が必要」と指摘している。急速充電を重視する場合は有線接続を推奨しつつ、機能性を取るか速度を取るかの選択肢を提示した。
Magsafe対応化のメリットは充電に限らない。定期入れやスマホリング、自撮り棒など、豊富なMagsafeアクセサリーを活用できるようになり、日常の利便性が飛躍的に向上する。手持ちの端末の可能性を広げるこのカスタマイズ方法は、多くのスマートフォンユーザーにとって試す価値のある選択肢となるだろう。
磁力でスマートフォンを固定し、充電器やアクセサリーを簡単に着脱できるMagsafe機能。通常はiPhone 12以降の機種にのみ搭載されているが、少しの工夫でiPhone SE（第2世代・第3世代）や、Qi充電に対応したAndroid端末でも使用可能になるという。
動画内で紹介された対応方法は主に2つ。1つ目は「Magsafe対応ケースを使用する」方法だ。iPhone SE向けには市販の対応ケースが多数展開されており、手帳型ケースも存在するという。ケースを装着するだけで、Magsafe対応の充電器やスタンドなどをそのまま取り付けることができる。
2つ目は「専用リングを貼り付ける」方法。スマートフォン本体や既存のケースにMagsafe対応のシール（リング）を貼り付けることで、磁力による着脱が可能になる。ただし、ケースが厚いとワイヤレス充電機能が使えない可能性があり、シールを貼る位置もシビアになるため、「できればMagsafe対応ケースを用意するのが無難」とアドバイスしている。
さらに、充電速度に関する重要な留意点も挙げられた。Magsafe自体は15W充電に対応しているが、iPhone SEのワイヤレス充電規格（Qi）は最大7.5W出力に留まるため、「充電速度が純正のMagsafeと比較して半減することには留意が必要」と指摘している。急速充電を重視する場合は有線接続を推奨しつつ、機能性を取るか速度を取るかの選択肢を提示した。
Magsafe対応化のメリットは充電に限らない。定期入れやスマホリング、自撮り棒など、豊富なMagsafeアクセサリーを活用できるようになり、日常の利便性が飛躍的に向上する。手持ちの端末の可能性を広げるこのカスタマイズ方法は、多くのスマートフォンユーザーにとって試す価値のある選択肢となるだろう。
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