ボクシングＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（３０）＝大橋＝が３日、横浜市の所属ジムで、２日に行われた東京ドーム大会の一夜明け会見に臨んだ。元世界４階級制覇王者の井岡一翔（３７）＝志成＝を迎え撃ったが、２度ダウンを奪うなど大差判定勝ちで初防衛に成功。今後については、他団体王者との統一戦を改めて希望した。

レジェンド完全攻略から一夜明け、拓真は晴れ晴れとしていた。ハイレベルな技術戦で拓真は序盤に２度ダウンを奪うなど圧倒。相手のカウンターもしのいで完勝してみせた。「やる前は勝つか負けるかわからない（強い相手との）試合だったが、ホッとしている」と胸をなで下ろし、「井岡選手と戦えたことは自分のキャリアの宝になる」と４階級制覇王者撃破に感慨を込めた。

真価を発揮した拓真の完勝劇を、兄・尚弥も試合前のアップをしながら控室でチェックして「パーフェクトだなと思いながら見ていた」と述懐。また、帰宅後もいとこの井上浩樹（大橋）と拓真−井岡戦を見直したといい「ロープ際のディフェンス、接近した時の肩の入れ方、密着具合、変態だなと話になった（笑）。それくらい感心していた」と最大級の賛辞を贈った。一方、拓真自身は「家に帰って（試合映像を）見直そうとしたが、ＰＰＶを買ってなくてあきらめました」と、まさかの告白で笑いを誘った。

今後に向けては「戦いたい相手はいないが、ベルトを持っていれば誰でもいい」と改めて他団体王者との統一戦を希望したが、昨年１１月に退けた那須川天心（２７）＝帝拳＝が指名挑戦権を手にしている。再戦は必至の状況だが、「また皆さんがワクワクするようなカードをやっていきたい」と決意を込めた。

◆バンタム級の世界戦線 主要４団体のうち、日本勢は井上拓がＷＢＣ王者で、ＷＢＡは堤聖也（角海老宝石）が王者。ＷＢＣは那須川天心（帝拳）が４月の挑戦者決定戦でフアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）にＴＫＯ勝ちし、ＷＢＡは増田陸（帝拳）が３月の挑戦者決定戦でノニト・ドネア（フィリピン）にＴＫＯ勝ちし、それぞれ挑戦権を有している。ＷＢＯ王者は、武居にＴＫＯ勝ちして王座を奪取したクリスチャン・ヒメネス、ＩＢＦ王者はホセ・サラス・レイエス（ともにメキシコ）。