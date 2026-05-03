[5.3 オランダ・エールディビジ第32節](Fortuna Sittard Stadion)

※21:30開始

<出場メンバー>

[シッタート]

先発

GK 31 M. Branderhorst

DF 21 N. Kasanwirjo

DF 28 ジャスティン・ハブナー

DF 44 イヴァン マルケス

MF 6 S. van Ottele

MF 8 J. Dahlhaus

MF 18 ディミトリス・リムニオス

MF 23 P. Brittijn

MF 52 モハメド・イハッタレン

MF 70 L. Duijvestijn

FW 9 カイ・シーアハウス

控え

GK 1 L. Koopmans

GK 25 N. Martens

DF 43 A. Bah

MF 5 ヤシン・ウキリ

MF 10 アレン ハリロヴィッチ

MF 38 T. Schenkhuizen

MF 46 M. Gbemou

FW 7 K. Peterson

FW 19 P. Gladon

FW 45 O. Johnson

監督

バイスダニー

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン・ベレンロイター

DF 4 渡辺剛

DF 15 ジョーダン・ボス

DF 18 ゲルノト・トラウナー

DF 20 M. Deijl

MF 10 ルシアーノ・バレンテ

MF 24 タイス・クラーイエベルト

MF 28 ウサマ・タルガリン

FW 9 上田綺世

FW 23 アニス・ハジ・ムーサ

FW 44 T. van den Elshout

控え

GK 13 シュテファン・ベンダ

GK 39 リアム・ボシン

DF 8 ジェレマイア・シント・ジュステ

DF 26 ヒバイロ・レアト

DF 30 ジョーダン・ロトンバ

MF 79 I. Grootfaam

FW 17 キャスパー・テングステット

FW 19 ラヒーム・スターリング

FW 27 ガウスー・ディアラ

FW 32 アイメン・スリティ

監督

ロビン・ファン・ペルシー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります