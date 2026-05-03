シッタートvsフェイエノールト スタメン発表
[5.3 オランダ・エールディビジ第32節](Fortuna Sittard Stadion)
※21:30開始
<出場メンバー>
[シッタート]
先発
GK 31 M. Branderhorst
DF 21 N. Kasanwirjo
DF 28 ジャスティン・ハブナー
DF 44 イヴァン マルケス
MF 6 S. van Ottele
MF 8 J. Dahlhaus
MF 18 ディミトリス・リムニオス
MF 23 P. Brittijn
MF 52 モハメド・イハッタレン
MF 70 L. Duijvestijn
FW 9 カイ・シーアハウス
控え
GK 1 L. Koopmans
GK 25 N. Martens
DF 43 A. Bah
MF 5 ヤシン・ウキリ
MF 10 アレン ハリロヴィッチ
MF 38 T. Schenkhuizen
MF 46 M. Gbemou
FW 7 K. Peterson
FW 19 P. Gladon
FW 45 O. Johnson
監督
バイスダニー
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 15 ジョーダン・ボス
DF 18 ゲルノト・トラウナー
DF 20 M. Deijl
MF 10 ルシアーノ・バレンテ
MF 24 タイス・クラーイエベルト
MF 28 ウサマ・タルガリン
FW 9 上田綺世
FW 23 アニス・ハジ・ムーサ
FW 44 T. van den Elshout
控え
GK 13 シュテファン・ベンダ
GK 39 リアム・ボシン
DF 8 ジェレマイア・シント・ジュステ
DF 26 ヒバイロ・レアト
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
MF 79 I. Grootfaam
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 19 ラヒーム・スターリング
FW 27 ガウスー・ディアラ
FW 32 アイメン・スリティ
監督
ロビン・ファン・ペルシー
※21:30開始
<出場メンバー>
[シッタート]
先発
GK 31 M. Branderhorst
DF 21 N. Kasanwirjo
DF 28 ジャスティン・ハブナー
DF 44 イヴァン マルケス
MF 6 S. van Ottele
MF 8 J. Dahlhaus
MF 18 ディミトリス・リムニオス
MF 23 P. Brittijn
MF 70 L. Duijvestijn
FW 9 カイ・シーアハウス
控え
GK 1 L. Koopmans
GK 25 N. Martens
DF 43 A. Bah
MF 5 ヤシン・ウキリ
MF 10 アレン ハリロヴィッチ
MF 38 T. Schenkhuizen
MF 46 M. Gbemou
FW 7 K. Peterson
FW 19 P. Gladon
FW 45 O. Johnson
監督
バイスダニー
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 15 ジョーダン・ボス
DF 18 ゲルノト・トラウナー
DF 20 M. Deijl
MF 10 ルシアーノ・バレンテ
MF 24 タイス・クラーイエベルト
MF 28 ウサマ・タルガリン
FW 9 上田綺世
FW 23 アニス・ハジ・ムーサ
FW 44 T. van den Elshout
控え
GK 13 シュテファン・ベンダ
GK 39 リアム・ボシン
DF 8 ジェレマイア・シント・ジュステ
DF 26 ヒバイロ・レアト
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
MF 79 I. Grootfaam
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 19 ラヒーム・スターリング
FW 27 ガウスー・ディアラ
FW 32 アイメン・スリティ
監督
ロビン・ファン・ペルシー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります