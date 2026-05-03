【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは古代ローマの建築
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、衣服の構造、姿勢を保つ動作、そして歴史に名を刻む壮大な円形闘技場という、3つの言葉を選びました。専門的な用語から世界遺産まで、幅広い知識を繋ぎ合わせて、共通する2文字を特定しましょう。
□□ら
ふ□□ち
ころ□□む
ヒント：衣服のお腹とは反対側に当たる裏地。地面に這いつくばるように姿勢を落とし、銃などを構える姿勢。そして、イタリアのローマにある、古代の円形闘技場のことを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「せう」を入れると、次のようになります。
せうら（背裏）
ふせうち（伏せ撃ち）
ころせうむ（コロセウム）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、裁縫の用語、射撃や戦術の姿勢、そして世界的な歴史遺産という、非常に専門性の高いジャンルから言葉を抽出しました。共通の「せう」という音が、実用的な構造の名称から、極限の集中を要する動作、そして悠久の時を刻む石造建築までを意外な形で結びつけています。音の響きをヒントに、普段意識することの少ない語彙のつながりに辿り着けたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、衣服の構造、姿勢を保つ動作、そして歴史に名を刻む壮大な円形闘技場という、3つの言葉を選びました。専門的な用語から世界遺産まで、幅広い知識を繋ぎ合わせて、共通する2文字を特定しましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ら
ふ□□ち
ころ□□む
ヒント：衣服のお腹とは反対側に当たる裏地。地面に這いつくばるように姿勢を落とし、銃などを構える姿勢。そして、イタリアのローマにある、古代の円形闘技場のことを思い浮かべてみてください。
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正解：せう正解は「せう」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せう」を入れると、次のようになります。
せうら（背裏）
ふせうち（伏せ撃ち）
ころせうむ（コロセウム）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、裁縫の用語、射撃や戦術の姿勢、そして世界的な歴史遺産という、非常に専門性の高いジャンルから言葉を抽出しました。共通の「せう」という音が、実用的な構造の名称から、極限の集中を要する動作、そして悠久の時を刻む石造建築までを意外な形で結びつけています。音の響きをヒントに、普段意識することの少ない語彙のつながりに辿り着けたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)