ESSEonlineに掲載された記事のなかから、5月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！

生活費が高騰している今、とくに食費の収支は気になるもの。50代でひとり暮らしをしているインスタグラマーのみるくさんは、あることをやめて節約に成功したそうです。詳しく聞いてみました。

※ 記事の初出は2025年5月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

買い物は月2回のまとめ買い

結婚してからずっと、近くのスーパーに毎日買い物に行っていました。

牛乳1本だけ、キャベツだけ…とたりないものだけ買いに行くつもりが、スーパーに入るとおいしそうなものばかり。「お菓子も欲しくなるから、買っておこう」「体のためフルーツも必要ね」と自分に言い訳をして気づくとカゴがいっぱいになっていました。

昔はバランスよくいろいろな食品を食べなければいけないと、だれかに強制されたような気持ちで食事を考えていました。しかしひとり暮らしだと、サラダ用に野菜を買っても余らせて腐らせたり、煮物をつくったら何日も煮物を食べ続けたり…。

今は更年期世代なので、品目数よりも、納豆、卵、ヨーグルト、みそ、お肉、サバ缶などタンパク質や女性ホルモンを補える食材を摂るようにしています。その分、外食したときにバランスよく食べています。

●食材のストックをやめた

以前は、必ずチョコレートとアイス、菓子パンなどをストックしていました。とくにパンを見ると欲しくなって、毎回買ってしまう。そして甘いものを食べると眠たくなり、お昼寝したり、ダラダラ過ごしてしまうので、今は買わないようにしています。

おやつが食べたくなったら、アーモンドやリンゴ、チーズを食べます。それでも食べたいときは「今日はスナック菓子OK」と許していますし、友達とカフェに行ったときはケーキを食べたり、自分のなかでゆるーいルールを決めています。

冷蔵庫が空っぽになるのが楽しくなった！

今は買い物に行く回数を減らし、残り野菜や肉でスープをつくり食材を使いきって、冷蔵庫が空になったら買い物に行くようになりました。これが案外楽しくて、身体と財布のダイエットになっています。

私のゆるっと暮らしスタイル

以前は、買い物がストレス発散の手段になっていて、つい買いすぎたり、食材を余らせてしまったり…。その結果、かえってストレスが増えてしまうこともありました。

今では、月に2回ほどの買い物ペースに落ち着き、冷蔵庫が空っぽになったタイミングで買い出しへ行くスタイルに。買ったものをきちんと「使いきる」ことに、充実感や満足感を感じられるようになりました。