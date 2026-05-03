

姫野ひなのの『恋する星で〜prologue〜』（撮影：桑島智輝）より



『週刊プレイボーイ』のグラビアコンテンツサービス『週プレ グラジャパ！』の2026年3月期デジタル写真集ランキング動画が、週刊プレイボーイ公式YouTubeチャンネルで配信中。1位をアイドルグループ ｢＃Mooove!｣のリーダー姫野ひなのによる『恋する星で〜prologue〜』（撮影：桑島智輝）が獲得した。

『恋する星で〜prologue〜』は、初めて『週刊プレイボーイ』の表紙を飾った姫野ひなののグラビアアザーカットを収めた一冊。ロケ地となったのは南の島・グアム。身長148cmのミニマムボディで、いつでも元気いっぱいパフォーマンスする姫野をフレッシュに撮り下ろした。プールや海などリゾート感あふれるカットも満載。ポジティブで笑顔の絶えない彼女に誰もが恋したくなる一冊に仕上がっている。

動画では姫野が登場。明るく1位になったことを報告し、「今回、グアムに行くことができました！ 海外に行ったのは人生で3回目だったんですけど、沖縄とかで撮影をしたことがなくて、すっ飛ばしてグアムに行っちゃいました！」とグアムロケの喜びを爆発。

「赤土っていう初めて真っ赤な土の上で、ちょっと大人なエモ系の撮影をしたり、海の中、ブランコをこいだりとかして楽しい撮影でした。海で麦わら帽子を吹っ飛ばしちゃったりもしました！」と撮影の様子を明かし、「すごい楽しかったので是非みんな見てくださーい！ 今回、大人とか、子供とか、可愛いとか、フレッシュとか、（さまざまな雰囲気で）撮影したので、全部堪能してくださーい！」と笑顔で語った。



姫野ひなのの『恋する星で〜prologue〜』（撮影：桑島智輝）



2位は現在、女優として活動する七瀬ななの『なな、手に余る』（撮影：HIROKAZU）。

今回は王道の水着ショットはもちろん、ナース服や黒いレオタードに着替えたり、アメ車に乗ったりと盛りだくさん。セクシーかつクールに、令和のグラビア界において、"最強"とも呼ばれる、美しい顔とボディを見せている。



七瀬ななの『なな、手に余る』（撮影：HIROKAZU）



3位には令和のグラビアヴィーナス"こと田中美久、自身3作目となる最新写真集『ぜんぶ、ほんと』（撮影：中村和孝）がランクイン。

ポルトガルのリスボンとシントラでロケし、これまでに出してきた写真集の中で最も大胆なカットにも挑戦。あどけなさ＆かわいらしさ、美しさ＆ヘルシーさ、大人っぽさ＆妖艶さが奇跡的なバランスで成り立っている。



田中美久の『ぜんぶ、ほんと』（撮影：中村和孝）



4〜10位は以下の通り。

4位 竹中知華『Everyday TOMOKA』（撮影：唐木貴央）

5位 天羽希純『超BONUSタイム』（撮影：高橋慶佑）

6位 緑川春菜『サロモって知ってる？』（撮影：北岡稔章）

7位 本郷柚巴『FLYING SUMMER ひと足お先に夏モード！〜prologue〜』（撮影：YUJI TAKEUCHI＜BALLPARK＞）

8位 宮部のぞみ『春、トキドキ雪。』（撮影：Takeo Dec.）

9位 林美希『誰かに気づかれる、その前に。』（撮影：桑島智輝）

10位 RAB ESPICE『最高潮デスティニー』（撮影：藤城貴則）

8位は『仮面ライダーガヴ』でヒロイン・甘根幸果（あまね・さちか）役を演じた宮部のぞみの最新作『春、トキドキ雪。』。

今回は極寒の雪原グラビアに挑戦。白い雪、白いマフラー、そして白い水着。透明感のある肌と美脚が輝く抜群のスタイルで、降り積もる雪の中で存在感を放っています。また老舗温泉旅館を舞台に、しっとり大人っぽいグラビアも披露。女優としての現在地が見られる一冊となっている。



宮部のぞみの『春、トキドキ雪。』（撮影：Takeo Dec.）



9位の『誰かに気づかれる、その前に。』は、芸能界デビューしたばかりの新人、林美希（はやし・ほまれ）の一冊。

初グラビアにして、なんとこれが初仕事。白を基調としたビキニから等身大の私服姿まで、可憐な姿を披露。イマドキなのに、どこか古風で凜としている。今しか撮れない未完成の魅力がたっぷりだ。

動画では林自身が登場。ちょっぴり緊張した表情を浮かべながら9位ランクインをファンに報告すると「これは、私の初めてのグラビアの撮影を収めた写真集で、観ていただけるか不安でした」とグラビア撮影時の心境を吐露。

「たくさんの方から反響をもらってすごく嬉しかったです」と語ると「これからも応援してくださると嬉しいです。ありがとうございました！」と力強く呼びかけた。



林美希の『誰かに気づかれる、その前に。』（撮影：桑島智輝）



10位にランクインしたのは、アニソンダンスパフォーマンスチーム・REAL AKIBA BOYZの次世代メンバーを中心に活動する若手精鋭ユニット「RAB ESPICE」の初デジタル写真集『最高潮デスティニー』。

普段、見られないカッコよくセクシーな姿に加え、等身大の"男のコ"なおふざけカットも収録。ページを開いた瞬間、思わず微笑んでしまう。ファンは必見の一冊だ。



RAB ESPICEの『最高潮デスティニー』（撮影：藤城貴則）



このランキングは『週プレ グラジャパ！』で配信中の全デジタル写真集を対象に、2026年3月1日〜31日の販売数を集計したもの。1〜10位までの作品の見どころや、ランクインしたタレントのコメントは、週刊プレイボーイ公式YouTubeチャンネルで視聴可能だ。

【https://youtu.be/4naxtXSBN_8?si=cYEglNCfEoTAHoFs】