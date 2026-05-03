ボクシングの４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチが２日に東京ドームで行われ、４団体統一王者の井上尚弥が判定でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人を下した。

ラウンドガールにも注目が集まり、ハイレベルなメンバーの中にアイドル時代は当初知名度が高くなかった美女がいると話題に。

元ＮＭＢ４８の和田海佑（２９）。遅咲きの飛躍で、ランジェリーモデルに起用されたり、昨秋のグループ卒業前の初写真集などでも注目を集め、今回の抜てき。

ネットでも話題となり「和田海佑ちゃんがリング上にいる」「リングに和田海佑さんいた」「和田海佑ちゃんが世界にバレちゃう」「流石に世界に見つかってまうな」「これは世界にあの子はだれだってみつかる」「可愛すぎた」「好感度爆上がり」「居たの気づかなかった…マジか」「出てきてビビった笑」「井上選手のインタビューの後ろに」「元ＮＭＢ４８がこんな凄い試合のラウンドガールするとは驚き」と反応する投稿が集まった。