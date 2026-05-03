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カウンセラーで作家のRyota氏が自身のYouTubeチャンネルで「執着を捨てて幸せになる。あなたを傷つけた人への「大人の復讐」がこれ。」を公開した。動画では、人間関係において意地悪や嫌味を言われた際の「正しい復讐方法」について、淡々と自己成長することの重要性を論理的に解説している。



Ryota氏は冒頭、人間関係で嫌なことをされると「復讐したい」という強いエネルギーが生まれると指摘。しかし、そのエネルギーを相手への仕返しに使っても良い状況にはならないとし、自分自身の成長に注ぐべきだと主張した。その結果として自分がレベルアップし、人生そのものが好転すると語り、「最も良い復讐っていうのは、あなた自身が幸せになって相手を気にしなくなることなんですよ」と核心を突く見解を示した。



動画内でRyota氏は、自己成長が正しい復讐である理由を7つのポイントに分けて解説している。「相手より大きく成長できる」「何を言われても平気になる」「関わらなくてよかったと思える」などの項目を提示し、自身が過去に経験した大失恋やブラック企業での実体験を交えて説得力を持たせた。特に、悪意を振りまく人は「自分に自信がなくて人生に不満がある」という相手側の課題を指摘。そうした人物から距離を置くことで冷静さを取り戻し、反面教師として捉えることができると語った。さらに、離れた後は良好な人間関係に恵まれ、「優しい世界で生きられる」と強調している。



最後にRyota氏は、自己成長とは単にスキルを上げることではなく「選択肢が広がる」ことだと定義した。相手を見返すために頑張るのではなく、自分が心からやりたいことや幸せを感じる方向へ進むことが重要だと提言。「皆さんが幸せになる方向性に進んだ結果、もう復讐になっている」と述べ、視聴者に執着を手放し、自身の人生の幸福度を高めることの大切さを呼びかけて動画を締めくくった。