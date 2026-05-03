「阪神３（降雨コールド）０巨人」（３日、甲子園球場）

七回裏、阪神の攻撃中に降雨コールドとなり、阪神が２連勝。今季最多の貯金９とした。

阪神は四回１死一塁から佐藤輝が右中間を破る先制の適時三塁打を放った。六回には巨人のバッテリーミスで２点を追加した。

プロ初の中４日での先発となった才木は、今季初めてコンビを組んだ梅野ともに躍動した。初回は２奪三振。二回はピンチを招いたが３つのアウトを全て三振で奪った。三回も２三振、四回も１三振を奪って、４回までに７三振を奪った。

１点の援護を受けた五回は先頭・浦田の安打をきっかけに２死二、三塁としたが、中山を空振り三振に仕留めるとバッテリーで激しく吠えた。

才木は７回４安打無失点で１１三振を奪う力投で今季３勝目。球団タイ記録の対巨人戦８連勝を記録した。

試合は七回に先頭の梅野が打席に入ると突如、雨脚が強まり、田和の投球が梅野の背中の後方へすっぽ抜けるほどの豪雨となった。

すでにフィールドに水が浮いている２死満塁で佐藤輝が打席へ向かうと、審判が阪神園芸を呼び、グラウンドに土を入れるように指示した。だが、すぐに巨人ナインもベンチへ引き上げると、審判がコールドゲームを告げた。