24時間いつでも明かりがついていて、必要なものがすぐ手に入る便利な場所「コンビニ」。それでいて、深夜にふらりと立ち寄ったときの静けさや、何気ない時間が流れる独特の雰囲気も印象的です。音楽の世界でも「コンビニ」は、そんな日常の一コマを切り取る舞台としてたびたび登場してきました。待ち合わせや別れ、孤独な夜、何もないはずの時間にふと浮かぶ感情――身近な場所だからこそ、そこに映し出される物語はリアルで、どこか共感を誘います。同じ「コンビニ」という言葉でも、アーティストによって描かれる景色はさまざまです。今回は、タイトルに「コンビニ」が入っている楽曲の中から5曲を紹介します。何気ない日常の中に潜む、小さなドラマを感じてみてください。



●サニーデイ・サービス「コンビニのコーヒー」



●クリープハイプ「コンビニララバイ」



●T字路s「コンビニエンスマン」



●go！go！vanillas「コンビニエンスラブ」



●チャットモンチー「コンビニエンスハネムーン」



（written by 山崎健治）

外部サイト