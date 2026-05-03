井上尚弥選手とのビッグマッチを戦った中谷潤人選手が3日、自身のSNSを更新し、感謝と再起への決意を明かしました。

中谷選手は2日、東京ドームで4団体統一スーパーバンタム級王者の井上選手(32戦32勝27KO)と対戦。共に32戦全勝という圧倒的な戦績を残す両者が激突し、判定の結果、3-0(116-112、115-113、116-112)で井上選手の勝利となりました。中谷選手にとってはプロキャリア初黒星を喫しました。

一夜明けた3日、中谷選手は自身のインスタグラムを更新し、死闘を繰り広げた井上選手と向かい合う写真とともに「昨晩も沢山の応援ありがとうございました！そして井上選手ありがとうございました。東京ドームのリングとても楽しかったです！怪我は少しありますが、しっかり治してまた戦います！ I love you all 感謝!感謝！」と思いをつづりました。

試合に負けはした中谷選手ですが、会場を去る際には詰めかけた大勢の観客から惜しみない拍手が送られました。世界最高峰のボクサーの今後の戦いにも注目です。