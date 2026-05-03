2児の母・小沢真珠、春らしさ満載の手作り“キャラ弁”披露「絵本の世界みたい」「すごすぎる！」「お子さまが羨ましい」
2児の母で俳優の小沢真珠（49）が30日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちのために作った“キャラ弁”を披露した。
【写真】「絵本の世界みたい」手作りの“キャラ弁”を披露した小沢真珠
小沢は「昨日久しぶりにキャラ弁作りました」と報告。「『慌てん坊うさぎそぼろ弁当』春の食材を取り入れた春弁当です」と紹介し、うさぎの「しっぽ」や「足」をかまぼこで再現したり、スナップエンドウの豆を「アオムシ」に見立てたりなど、細部までこだわり抜いた力作を公開した。
「立体ちょうちょは初めてチャレンジしたけどハードル高かったー」と苦労を明かしつつも、北海道の義母から届いたというアスパラの肉巻きを入れるなど、栄養と愛情がたっぷり。「娘達はあまり得意じゃない野菜もキャラ弁だと食べてくれるし、私も楽しい」と、多忙な新学期の合間を縫って、弁当作りを楽しんだことを報告した。
コメント欄には「絵本の世界みたいだね」「豆の芸が細かくて好き」「すごすぎる！」「美味しそう」「えー かわいい！恐竜の卵、今度マネします」「凄い かわいい絵本の様に、物語が見えるお弁当ですね」「めっちゃ凄いです 私は絶対に作れないです〜」「お子さまが羨ましい」などの声が寄せられている。
小沢は2014年1月に一般男性との結婚を発表。同年8月に長女（11）、16年10月に次女（9）が誕生している。
【写真】「絵本の世界みたい」手作りの“キャラ弁”を披露した小沢真珠
小沢は「昨日久しぶりにキャラ弁作りました」と報告。「『慌てん坊うさぎそぼろ弁当』春の食材を取り入れた春弁当です」と紹介し、うさぎの「しっぽ」や「足」をかまぼこで再現したり、スナップエンドウの豆を「アオムシ」に見立てたりなど、細部までこだわり抜いた力作を公開した。
コメント欄には「絵本の世界みたいだね」「豆の芸が細かくて好き」「すごすぎる！」「美味しそう」「えー かわいい！恐竜の卵、今度マネします」「凄い かわいい絵本の様に、物語が見えるお弁当ですね」「めっちゃ凄いです 私は絶対に作れないです〜」「お子さまが羨ましい」などの声が寄せられている。
小沢は2014年1月に一般男性との結婚を発表。同年8月に長女（11）、16年10月に次女（9）が誕生している。