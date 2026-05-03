2児の母・小沢真珠、春らしさ満載の手作り“キャラ弁”披露「絵本の世界みたい」「すごすぎる！」「お子さまが羨ましい」

2児の母・小沢真珠、春らしさ満載の手作り“キャラ弁”披露「絵本の世界みたい」「すごすぎる！」「お子さまが羨ましい」