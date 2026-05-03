V系バンドメンバー、騒動になっているファンとの関係に言及「12年くらいの仲で戦友」
【モデルプレス＝2026/05/03】ヴィジュアル系バンド「0.1gの誤算」のボーカル・緑川裕宇が2日、自身のYouTubeチャンネルを更新。SNS上で噂されているファンとの関係について言及した。
【写真】人気V系バンドメンバー「12年くらい…」ファンとの関係性告白
ファンとの関係がSNS上で噂されていた緑川。今回の動画では騒動の責任を取ってバンドを辞めたり、活動休止したりする選択を最初は考えたとした上で「世間一般の晒の風潮みたいな渦に飲まれてみんな消えていく中で、それって緑川裕宇らしくないなって自分の中で思って」と動画を撮ることにしたと告白。騒動となっているファンとの関係について「12年くらいの仲で戦友みたいなもんなんですよ」と説明し、「だからこのままいきます。僕の人生このままいこうと思います」と話した。
さらに動画を撮る前日にメンバー全員に「こういう決断をしようと思う。それでもついてきてくれるか？」と確認したところ「裕宇さんの音楽が好きで一緒にバンドをやっているから、これからもついていきたい」と返ってきたという。緑川はこの件で応援する気がなくなったファンもいるかもしれないことに理解を示し、これからも緑川を応援するというファンに「これからもついてきてください。よろしくお願いします」と頭を下げた。最後には「もちろん誰か1人を贔屓するつもりとかもないし、みんなファミリーだと思っていつも通り変わらず」活動していくことを宣言した。
0.1gの誤算は、ヴィジュアル系バンドで2016年3月に活動をスタート。2024年・2025年にはタイで開催された「JAPAN EXPO THAILAND」への出演も果たし、注目を集めている。2026年3月には神奈川・パシフィコ横浜にて10周年ワンマンライブ「大真面目な悪ふざけ-10年目の挑戦-」を成功させた。（modelpress編集部）
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◆緑川裕宇、騒動に言及
ファンとの関係がSNS上で噂されていた緑川。今回の動画では騒動の責任を取ってバンドを辞めたり、活動休止したりする選択を最初は考えたとした上で「世間一般の晒の風潮みたいな渦に飲まれてみんな消えていく中で、それって緑川裕宇らしくないなって自分の中で思って」と動画を撮ることにしたと告白。騒動となっているファンとの関係について「12年くらいの仲で戦友みたいなもんなんですよ」と説明し、「だからこのままいきます。僕の人生このままいこうと思います」と話した。
◆0.1gの誤算とは？
0.1gの誤算は、ヴィジュアル系バンドで2016年3月に活動をスタート。2024年・2025年にはタイで開催された「JAPAN EXPO THAILAND」への出演も果たし、注目を集めている。2026年3月には神奈川・パシフィコ横浜にて10周年ワンマンライブ「大真面目な悪ふざけ-10年目の挑戦-」を成功させた。（modelpress編集部）
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