DJI Lito X1

株式会社セキドは、ドローン操縦体験イベント「DJI New Pilot Experience」を5月22日（金）に神奈川県横浜市で開催する。参加費は無料だが、事前の申し込みが必要。

最新の空撮用ドローンを実際に操縦できる体験型イベント。今回は、初めての1台として選びやすいという空撮用ドローンの新製品「DJI Lito X1」および「DJI Lito 1」をメインの体験機として用意。DJIの最新ラインアップを実際に手に取って確認できる機会となっている。

経験豊富なインストラクターによるマンツーマンのサポートが受けられるため、初心者でも安心して参加できるとしている。

主な展示・体験機体としては、1/1.3インチセンサーを搭載し高精細な映像撮影に対応する「DJI Lito X1」と、全方向の障害物検知機能や被写体追尾（アクティブトラック）に対応したエントリーモデル「DJI Lito 1」に焦点が当てられている。

このほか、8Kの360°撮影に対応した「DJI Avata 360」、デュアルカメラを備える「DJI Air 3S」、1インチCMOSセンサーを搭載した小型軽量モデル「DJI Mini 5 Pro」なども展示される予定だ。

イベント後半にはミニセミナーが開催され、空撮を始めるための知識や準備について解説が行われる。個別相談も受け付けており、会場限定の購入特典も用意されるという。

イベント名

DJI New Pilot Experience in 横浜

開催日時

2026年5月22日（金）

午前の部：10時30分～12時30分

午後の部：14時00分～16時00分

会場

セキドDJI 横浜ドローントレーニングセンター

参加費

無料

定員

各回先着25名

申し込み

イベント申込ページで受付