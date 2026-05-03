【天皇賞春／大口投票】高額投下は“2強”に集中　「600万円」超を連発のクロワデュノールにアドマイヤテラが追撃

第173回の大口投票は、2頭に集中。

当日午前の段階でクロワデュノールが単勝1.9倍で1番人気に推され、アドマイヤテラが2番人気3.0倍で、ヘデントールが4.8倍の3番人気と続き、ここまでがオッズ一桁。

■クロワデュノールの単勝に870万円

クロワデュノールの出走で注目度が上がったこともあってか、前売りから大口投票は盛況。金曜21時35分頃には早速クロワデュノールへ複勝約110万円の投票があるなど、活発な動きを見せた。一夜明けた土曜にも9時56分頃に早速クロワデュノールへ単勝約150万円が入ると、今度は10時1分頃にはアドマイヤテラへ単勝約120万円が投下。以降もコンスタントに大口が入り、14時54分頃にはクロワデュノールの複勝へこの日最大の約300万円の投票が確認された。なお、クロワデュノールとアドマイヤテラ以外への大口投票はなかった。

一夜明けた日曜の高額投下も人気2頭に集中。クロワデュノールには午前9時36分頃の単勝約870万円を高額を皮切りに、9時46分頃には単勝約660万円、9時56分頃には単勝約620万円、10時6分頃には単勝約680万円と600万円超を連発。アドマイヤテラにも8時21分頃に単勝約210万円、9時36分頃には複勝約280万円、10時46分頃には単勝約300万円の投票があった。

午後にはより活発な投票が予想され、クロワデュノールとアドマイヤテラが投票額をどこまで伸ばすのか。またそれ以外の馬へ“ポツン大口”はあるのか、引き続きチェックしておきたい。