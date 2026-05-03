小型犬の散歩量の目安

小型犬の散歩量は、一般的には1日2回、1回15～30分程度、合計30～60分ほどがひとつの目安として考えられています。距離でいえば、1回あたりおよそ1～2km前後が目安として挙げられることもありますが、これは歩く速さや休憩の取り方によってかなり変わってきます。

そのため、時間や距離をきっちり守るというより、「その子にとって無理がなく、ほどよく満足できているか」で見ることが大切です。

また、同じ小型犬でも犬種によって必要な運動量は変わります。たとえばチワワやシーズーのように比較的短めでも良い犬種がいる一方で、トイ・プードルやミニチュア・ダックスのように、やや長めの散歩や遊びが必要な犬種もいます。

「小型犬だからみんな同じ」と考えず、その子の性格や体力に合わせて調整する視点が大切です。

散歩は毎日行くべき？頻度の考え方

基本的には、短めでも毎日散歩に行くのが理想です。週末だけまとめて長時間歩くより、無理のない範囲で毎日続けるほうが、体にも心にも負担が少ないからです。

犬にとっては運動量だけでなく、「外に出てにおいを嗅ぐ」「いつものコースを確認する」といった習慣そのものにも意味があります。

ただし、どんな日でも必ず長く歩かなければならないわけではありません。次のようなときは、休ませたり、かなり短めにしたりする判断も必要です。

悪天候で危険があるとき 真夏や真冬で気温の影響が大きいとき 体調不良があるとき ワクチン接種した日 ケガの回復中 シニアで関節がつらそうなとき

こうした場合は、無理に通常どおり歩かせるより、獣医師の指示に従いながら「短い散歩を複数回に分ける」「外気に少し触れるだけにする」といった調整のほうが安心でしょう。

散歩量を調整するチェックポイント

小型犬の散歩量は、年齢や犬種、体格、体調によってかなり変わります。1日2回、1回15～30分程度という目安をそのまま当てはめるより、次のようなポイントを見ながら調整していくほうが現実的です。

年齢

子犬はまだ体ができあがっていないため、長時間の散歩は負担になりやすいです。成犬になると比較的安定して運動できるようになりますが、シニア犬では関節や体力への配慮が必要になります。

年齢によって「必要な量」だけでなく、「疲れやすさ」も変わってくると考えたほうがよいでしょう。

犬種の特性

同じ小型犬でも、活発な犬種と落ち着いた犬種では必要な刺激量が違います。たとえばテリア系のように刺激を求めやすいタイプでは、散歩時間だけでなく遊びやにおい嗅ぎも充実させたほうが満足度が高くなります。

歩く時間だけでなく、「どんな散歩をしたか」も意識したいところです。

体格

体重が軽い子や脚が短い子では、長い距離や段差の多いコースが負担になることがあります。

同じ30分でも、坂道が多いか、平坦な道かで負担はかなり変わります。時間だけでなく、コースの内容もその子に合っているか見直してみるとよいでしょう。

散歩後の様子

散歩の量が合っているかどうかは、終わったあとの様子を見ると分かりやすいです。帰宅後にほどよく満足して休んでいるなら適量の可能性が高いですが、ぐったりしている、足を気にする、翌日まで疲れが残るようなら少し多すぎるのかもしれません。

まとめ

小型犬の散歩量は、目安として1日2回、各15～30分、合計30～60分ほどがよく挙げられます。ただし、これはあくまで基準であって、犬種や年齢、体調、天候によって調整が必要です。

大切なのは、長く歩かせることよりも、その子にとって無理がなく、心も体もほどよく満たされること。短めでも毎日続け、難しい日は室内で刺激を補いながら、愛犬に合った散歩習慣を作っていきたいですね。

(獣医師監修：葛野宗)