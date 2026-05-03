現役時代に十分な収入があっても、その後の人生が安泰とは限りません。むしろ高収入だった人ほど、当時の金銭感覚を引きずり、老後に思わぬ苦境に立たされるケースも。本記事では、佐藤さん（仮名）の事例とともに、高収入だった人が老後破綻に陥りやすい理由をFP相談ねっと・認定FPの小川洋平氏が解説します。※本記事は実話をベースに構成していますが、プライバシー保護のため、個人名や団体名、具体的な状況の一部を変更しています。

エリート部長から“半額オジサン”へ

地方都市で一人暮らしを営む佐藤健二さん（仮名／73歳）は、50代で離婚し、若いころに建てた自宅で静かな生活を送っています。

現役時代は県内を転勤しながらキャリアを積み上げ、大企業の営業部長として活躍。一時期は年収1,200万円に達し、社内でも一目置かれる存在でした。営業職ということもあり、夜の付き合いも多く、高級店での会食や接待が日常の一部となっていました。

私生活でも家族旅行で高級ホテルに宿泊、子どもたちの学費も一切の惜しみなく出し、経済的な不安など微塵も感じていなかったといいます。50代で離婚を経験し、独り身となってからも、その華やかな生活スタイルは佐藤さんのアイデンティティそのものでした。

65歳で定年退職を迎えたあとも、元同僚や取引先とゴルフを楽しむなど、悠々自適なセカンドライフを謳歌しているようにみえました。

しかし、退職から8年が経った現在、佐藤さんの生活は一変しています。近所ではいつしか、「半額オジサン」と呼ばれる存在になっていたのです。

佐藤さんは、退職してからの8年間で退職金をほぼ使い切ってしまいました。驚くべきことに、年間平均500万円ものペースで資産を切り崩していた計算になります。

原因は、「現役時代の生活水準を捨てられなかったこと」に尽きます。

まず家計を大きく圧迫していたのが、現役時代から続く食習慣と交際費です。長年営業の第一線で活躍し、外食や接待が当たり前だった佐藤さんには自炊の習慣がまったくありません。三食ともお取り寄せグルメやデパ地下の弁当、あるいは馴染みの店での外食が中心となり、これに長年の習慣である高級な酒やタバコ代が加わると、食費と嗜好品だけで月に15万円が消えていきました。

さらに、定期的なゴルフ、かつての顔なじみの店での飲食といった交際費も、月に15万円ほど計上されていました。ここには元部長としての「見栄」もあり、つい全額を奢ってしまうなど、現役時代さながらの振る舞いを崩せなかったのです。

また、形あるものの維持にも多額のコストがかかっていました。現役時代に購入した大型の高級外車を手放せず、その維持費や車検代が重くのしかかります。追い打ちをかけたのが、自宅です。一人暮らしには広すぎるうえに、断熱性が低く古いエアコンを使い続けていたため、光熱費は現役時代以上の高額に。加えて、庭のメンテナンスも造園業者に任せきりにしていたため、これらの維持費だけで月に10万円ほどが吸い取られていきました。

さらには、目に見えない支出も。大企業の部長を務めた佐藤さんは、いつも町内会や地元の団体から役職を任されていました。地域の祭りへの寄付金や、知人の選挙応援、地元団体への賛助金、そして冠婚葬祭での香典や祝儀。周囲からの期待を裏切れず、包みを出し続けていました。現役時代であれば交際費として経理処理できたこれらの支出は、いまや全額が自腹となり、重い負担となって佐藤さんの財布を蝕んでいったのです。

現在の収入は年金のみで、月額約17万円。年金自体は一般的な水準ではありますが、かつて年収1,200万円だった佐藤さんにとって、それは現役時代のわずか数日分の稼ぎに過ぎません。それにもかかわらず、かつての生活水準を維持し続けた結果、4,000万円という大金はあっという間に消えていきました。

70代に入るころには貯蓄はほとんど底をつき、高級外車も売却しましたが、生活に不安を感じるようになります。焦った佐藤さんは、工場でのパート勤務を始めたものの、賃金はわずか。生活の立て直しには程遠いのが現実です。

そんななか、日課となったのが「閉店間際のスーパー通い」でした。夕方遅く、半額シールが貼られる時間帯を狙って来店し、店内を何度も行き来する。店員が値引きを始めると、その後ろをぴったりと追いかけては、値引き品を次々とカゴに入れていくのです。

佐藤さんの姿は周囲の目にも強く印象に残り、いつしか「半額オジサンだ」と噂されるようになっていきました。

ある日、久しぶりに帰省した息子と買い物に出かけた際、息子は佐藤さんの姿に驚いてしまいました。いつも通り、店員がシールを貼るのを待ち構え、商品を奪うように手にする父。息子は思わず声を漏らしました。「父さん……ちょっと恥ずかしいよ」。しかし父親は「年をとったら人目とか、どうでもよくなるもんだな。ケチケチ暮らしてもいいじゃないか。もう、なんでもいいんだよ。おれは」と、いうのです。

かつて、バリバリと仕事をこなし、なんでも買い与えてくれた「強くて誇らしい父」の面影はどこにもありません。その哀愁漂う後ろ姿とのギャップに、息子は言葉を失ってしまいました。

高収入だった人ほど陥る“老後破綻の落とし穴”

佐藤さんのケースは、決して特別なものではありません。むしろ、現役時代に高収入だった人ほど、支出のコントロールができていないまま老後を迎えてしまう傾向があります。

特に、年金生活に入ると収入は大きく減少します。年収1,000万円以上あった人でも、年金は月20万円前後にとどまるケースが一般的です。佐藤さんのように離婚による年金分割があれば、もっと低い月額になることも。このギャップに対応できなければ、どれだけ退職金があっても数年で資産を使い果たしてしまうでしょう。

実際、本当に老後破産してしまう人はいます。佐藤さんが行っている「半額商品の活用」は、もちろん、支出を抑える努力は重要ですので、賢い生活防衛術といえるでしょう。破産まで突き進んでしまう前に、節約すること自体に恥じる必要はまったくありません。

ただ、「いくらまで使っていいのか」という基準がないまま、目先の節約だけに走ってしまうことは問題です。もっと早くから将来の資金計画を見える化できていればよかったですね。

将来の資金計画がなければ、不安は消えず、結果として過度な節約や不安定な生活に陥ります。本来であれば、リタイア前の段階で年金収入と毎月の生活費を試算し、資産を何年持たせることができるかのシミュレーションなどによって収入と支出のバランスを整えておく必要があります。

働けるうちは働くという選択も有効ですが、それも事前の計画のなかで考えるべきものです。重要なのは、「なんとなく生活する」のではなく、「人生の終わりまで資産が尽きない設計」をしておくことではないでしょうか。

総務省の『家計調査（2025年）』によると、高齢単身世帯の平均的な年金収入は月15万〜17万円程度。一方の支出は約15万円前後とされており、わずかなバランスの崩れが赤字につながる構造になっています。佐藤さんの年金17万円は本来、工夫次第で黒字化できる水準です。

老後の安心を左右するのは、現役時代の年収ではなく、「自分の身の丈に合った収支のコントロール力」です。リタイア前から、「自分の資産は何歳まで持つのか」「毎月いくらまでなら使っていいのか」を可視化しておくことが、なによりの防衛策となります。

「かつての肩書き」や「高い生活水準」への執着を手放すことは、容易ではないかもしれません。しかし、本当の意味で豊かな老後とは、老後の途中で必要に迫られ、半額シールを追いかけることではなく、計画に基づいた「心のゆとり」を持って暮らすことにあるのではないでしょうか。その現実に、一日でも早く向き合うことが必要です。

小川 洋平

FP相談ねっと

ファイナンシャルプランナー