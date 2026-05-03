主人公・宮舘涼太、ヒロイン・臼田あさ美と“カップル撮影”でハートが燃える！→冷静な神対処披露　ドラマ＜ターミネーターと恋しちゃったら＞

Snow Man・宮舘涼太が連続ドラマ初主演を務める『ターミネーターと恋しちゃったら』。本ドラマは、何者かに狙われているヒロイン・神尾くるみ（臼田あさ美）を護るため、アンドロイドの主人公・時沢エータ（宮舘涼太）が400年後の未来からやって来るところから始まる前代未聞のSFラブコメディだ。

5月2日（土）に放送された第5話では、エータとくるみが“カップルコーデ企画”のモデルを務める展開に。その撮影中に“ハートに火がつく”ハプニングが発生し…!?

【映像】エータ＆くるみが“カップルコーデ”で撮影

◆アンドロイドに変化が？

第4話では、くるみが、親友でファッション誌編集部勤務の富野美晴（佐藤江梨子）から「エータと一緒に、カップルコーデ企画のモデルになってほしい」と頼まれたが、エータとは恋仲ではないため断ろうとした。

しかし、エータが「くるみの親友の困りごとを手助けすることは、くるみを護ることにもつながる」と考え、この頼みを引き受けてしまった。

そして撮影の日、2人は“年上彼女×年下彼氏”として、メガネ姿やゴルフウェアなど、さまざまな“カップルコーデ”を披露。本物のカップルさながらの光景が繰り広げられた。

そんななか、インタビューで結婚観について尋ねられると、エータは悪気なく「私のプログラムには組み込まれていません」「なぜ私がくるみさんとの将来を考えるのでしょう？」と回答。くるみはエータが、あくまで任務のために自分のそばにいることを理解しつつも、複雑な表情を見せる。

それでもその後、美晴がくるみと2人きりになりエータの回答について文句を言うと、くるみは、わかっていたことなので大丈夫だと返した。

一方、その会話を陰で聞いていたエータが、胸を押さえる…。

そして夜になると、撮影場所はイルミネーションが美しい庭へ。エータたちはエレガントな衣装に身を包み、腕を組んだり見つめ合ったりしながら撮影が進んでいった。

しかし、インタビューのことが引っかかり続けていたくるみは暗い顔を見せ、エータは撮影が一度中断したタイミングで「表情が冴えませんね」と切り出す。

くるみが「慣れないことしたから」と誤魔化すと、エータは「美晴さんから、私についてのクレームを受けたためかと」と返した。エータが美晴との会話を聞いていたことを知ったくるみは「気にしないで」とフォローを入れるも、「気にしないか、ロボットだもんね」と思い直す。

するとエータは「私も、なぜだか“ここ”に痛みを感じました」と胸に手を当てた。

その瞬間、風が吹き、まるでエータの今の状態を表現するかのように、倒れたロウソクからハートの装飾に火がつく。

そしてそれを見たエータは「ハートに火がついた模様です」と告げた。

言葉だけ聞くとロマンチックな状況に、くるみはドギマギとした反応を見せるも、「…すでに燃えています」と事態に気づき大慌て。

エータはとっさにシャンパンボトルを手にするも、くるみのネックレスが彼の服に引っかかってしまう…。

それでもエータは冷静で、その体勢のままシャンパンを噴射！ 華麗に火を消してみせた。

突然のハプニングだったが、お互いびしょ濡れになった姿を見たくるみには笑顔が戻り、エータもまた微笑んだ。