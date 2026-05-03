「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２日、東京ドーム）

４団体統一王者の井上尚弥（３３）＝大橋＝が３-０の判定でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝を下し、４本のベルトを守った。超満員の東京ドームで３２戦全勝同士の激突。井上尚は最強の座を懸けた世紀の一戦を制し、無傷の３３連勝を飾るとともに世界戦２８連勝とした。

リングサイドにはＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟」で主演を務める仲野太賀、さらに竹中半兵衛役で出演中の菅田将暉の姿もあった。さらに阿部一二三、小林陵侑の五輪メダリストコンビや、横浜や米大リーグ・マリナーズでクローザーを務めた佐々木主浩氏も激闘を見届けた。

５万５０００人のファンの心を奮わせた激闘。井上は「１年前から対戦を呼びかけ、わずかな可能性だったが、お互い無敗でこなしたからこその実現だった。勝ちに徹する、今夜勝つのは僕ですという戦いを実行した。（中谷は）気持ちの強いファイターで、ＰＦＰ入りしている選手だからこそ、今日は勝ちに価値がある」と語っていた。