ゴールデンウィークは東京ミッドタウンで！

連休の始まり、皆様いかがお過ごしでしょうか。僕もようやく仕事納めを果たして「これから5日間は何の対応もいたしません」を宣言して、社用スマホをロッカーの奥底に封印いたしました。何ならどこかから黄金でも発掘されて、永遠にロッカーから出さないで済むといいのになぁと思いながら連休を楽しんでいこうと思います。

そんななか早速ですが、この黄金週間にふさわしい黄金のチャンピオンが集うイベントに行ってまいりました。東京六本木は東京ミッドタウンにあるキャノピー・スクエアで開催されている、世界的家電メーカーHaierさんによるグローバル・ポップアップ・イベント「Champion Your Haier Life」に行ってきたのです。

こちらマレーシアやタイ・バンコクでの開催につづいて行なわれたという、まさに世界を股にかけるイベントで、Haierさんの最新家電の数々をチャンピオンアスリートたちの世界観のなかで体験できるのだとか。サッカーの世界的ビッグクラブであるパリ・サン=ジェルマンやリヴァプールFCの面々はもちろん、Haierさんのアンバサダーである羽生結弦氏も「氷上のチャンピオン」としてこちらのイベントに加わっております。イベント参加でノベルティがいただけるという話もあり、これは2026年ゴールデンウィークの最重要イベントとして拝見するしかありませんよね。

↓ということでやってきました東京ミッドタウンのイベント会場！

会場には多くのお仲間が集うほか、さすが東京ミッドタウンということで行き交う人々が吸い寄せられるようにイベントに集まってきます。以前同じ東京ミッドタウンで開催されたAQUAさんイベントともまた違って往来の中央にある広場スペースでの開催ということもあってか、注目度に比して会場はコンパクトで、そのため場外にあふれ出すようにして待機列も伸びていました。日本以外からのメディア・インフルエンサー的な人もたくさん来ているようで、なかなかの大賑わいです。

そうした賑わいを見越してか、当初の想定ではさまざまな体験イベントをスタンプラリー形式で体験して限定記念品をプレゼントするような構想だったものが、スタンプラリーは中止ということになっておりました。ひとしきり体験した感覚としても、スタンプラリー形式でさばききるには、ちょっと賑わいとスペースと内容の折り合いが難しかったかなと思いますので好判断だったのではないでしょうか。東京ドームでやります！とかであればよかったかもですね。

↓テニス・サッカー・氷上のチャンピオンを巡りながら、たくさんの体験ができます！

早速僕も順路に沿ってさまざまなイベントを体験していきます。テニスチャンピオンの気分で記念撮影ができるフォトスポットを体験したり、外骨格ロボットを装着して足腰のサポートを体験できるスポットを拝見したり、洗濯物に見立てたボールを洗濯機に投入するスポットを拝見したり、スタンプもさぞ押しがいがあったであろう体験イベント群を拝見していきますと、ちょっと目をひくハイテク家電なども展示されています。

なんとワインセラーと冷蔵庫の展示コーナーでは、「2回ノックするとドアが自動で開くワインセラー」を体験させていただきました。実用面におけるワイン界隈からの要請なのかはよくわからなかったのですが、「ワインでもいかがかな？」の家主の提案から始まってコンコンと2回ノックで自動的にドアが開いたりしたら、その優雅さに客人も圧倒されるだろうなと感心するばかり。僕も日常的にワインを飲むわけでもないくせに「むふー」などと鼻息荒くして、何度も開けたり閉めたりしておりました。

↓このワインセラーはノックで開くし、冷蔵庫内にはクリップが動くくらいの磁力が走っているそうです！

そして各展示で熱烈な協力をしているサッカー界からは、チャンピオンたちと記念撮影ができるフォトスポットが展示されておりました。スペース中央に据えられたボール型風のドーム内にはユニフォームが展示されており、PSGやリヴァプールの選手たちと記念撮影ができるとのこと。しかも、そこで撮影した写真はその場でプリントアウトしてお土産にもらえるそうで、「これはやるしかない！」「でもスタンプラリー形式だと終わる気がしない！」「やっぱり東京ドームでやるしかない！」と思いつつ参加させていただきました。

↓こちらのドーム内で記念撮影を体験しました！

↓その場でプリントしてくれる機材もありました！

↓こんな感じで中央に自分が入った写真をいただけました！

その後、最新の電子レンジ・エアコン・掃除機などを体験させていただきながら、順路の最終盤で来場者を待ち受けている羽生氏登場の「氷上のチャンピオンフォトスポット」へと向かいます。こちらには、先日発売された「freemo」専用マグネットカバーの実物展示のほか、Haier羽生氏と一緒に撮影できるフォトスポット、そして大阪から出張でやってきてくれたHaierお衣装様の展示といった充実の体験ができました。しかも、記念撮影＆SNS投稿で記念品がいただけるという嬉しい提案までも。

僕も記念撮影の列に加わりまして撮影などさせていただき、入口付近にある引き換えスポットに向かいまして、抽選の結果羽生氏デザインステッカーをゲットしました。ほかにクリアファイル、ボールペン、手帳なども用意されていましたので、お仲間と連れ立って行きまして、当たったものを見せ合ったりするのも楽しそうです。さらに、ビックカメラ有楽町店さんに行くとクリアファイルとメモ帳がいただける招待券もいただきまして、これは巧みな誘導だなと唸りましたよね。先日たまたま有楽町に行った際には、Haier羽生氏の大型看板なども出ておりましたので、これは連休のお出掛けがまた充実しそうですね。

↓こちら氷上のチャンピオンフォトスポットです！

↓「freemo」専用マグネットカバーの展示！

↓Haierお衣装様もミッドタウンにやってきてくれました！

↓こちら記念にいただいたステッカーほかです！

↓広場の大型ビジョンでは羽生氏出演のHaierピーアール映像も流れていました！

↓ちなみに有楽町ビックカメラでは先日こんな大型看板を見ました！

楽しい思い出と素敵なお土産、さらに次なるお出掛けの予定までいただき大充実のスタートとなった黄金週間。Haierさんの公式チャンネルではこのイベントに向けた羽生氏からの特別なメッセージなども拝見することができ、僕も大型連休のお出掛けに挑戦しつづける姿勢と情熱を胸に、さらなる連休満喫に向かっていこうと思いました。皆様も機会があればお立ち寄りいただき、楽しい連休を過ごしていただければと思います！

↓イベント参加の模様は動画でまとめておりますので遠方の方も行った気分でご覧ください！