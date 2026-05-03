【ＧＩＦＴ 第4話】伍鉄、“惑星”坂東の輝ける方法見つける
【モデルプレス＝2026/05/03】俳優の堤真一が主演を務めるTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）の第4話が、3日に放送される。
【写真】35歳イケメン俳優、車いすラグビー選手熱演
天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、自身の抱える難問とも向き合っていく。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。
圭二郎（本田響矢）と激突し転倒した坂東（越山敬達）に、過剰とも言える反応を見せた母・陽子（西尾まり）。日野（吉瀬美智子）はその理由である3年前の出来事を、圭二郎や人香（有村架純）に話して聞かせる。
坂東の実力を見抜いている伍鉄（堤真一）は、坂東を惑星、陽子をその周りを回る巨大衛星に例え、坂東が輝ける方法を思案。その答えを見つけ、陽子に会いに行く。
その後、圭二郎のラグ車にクラック（ひび割れ）が見つかる。車いす職人の高水（田口浩正）に修理を依頼に行くが、気難しい高水を圭二郎が激怒させてしまい、おまけにラグ車の損傷は激しく修理も利かない状態だとわかる。
そんな中、人香の父・英夫（山中聡）に異変が起きていて…。
（modelpress編集部）
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◆堤真一主演「ＧＩＦＴ」
天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、自身の抱える難問とも向き合っていく。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。
◆「ＧＩＦＴ」第4話あらすじ
圭二郎（本田響矢）と激突し転倒した坂東（越山敬達）に、過剰とも言える反応を見せた母・陽子（西尾まり）。日野（吉瀬美智子）はその理由である3年前の出来事を、圭二郎や人香（有村架純）に話して聞かせる。
坂東の実力を見抜いている伍鉄（堤真一）は、坂東を惑星、陽子をその周りを回る巨大衛星に例え、坂東が輝ける方法を思案。その答えを見つけ、陽子に会いに行く。
その後、圭二郎のラグ車にクラック（ひび割れ）が見つかる。車いす職人の高水（田口浩正）に修理を依頼に行くが、気難しい高水を圭二郎が激怒させてしまい、おまけにラグ車の損傷は激しく修理も利かない状態だとわかる。
そんな中、人香の父・英夫（山中聡）に異変が起きていて…。
（modelpress編集部）
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