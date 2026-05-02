メ～テレ（名古屋テレビ）

2日午後6時28分ごろ、三重県などで最大震度4を観測する地震がありました。

専門家は、今回の地震を沈み込んでいるプレート内の地震である「スラブ内の地震」と分析しています。

南海トラフ地震との関連はあるのでしょうか。

Ｑ2日午後6時28分ごろに発生した奈良県が震源の地震（三重県などで最大震度4）の特徴は

愛知工業大学・横田崇教授

「地震の特徴は、沈み込んでいるフィリピン海プレートがさらに奥深く沈み込んだ先で起きた、いわゆるプレート内の地震。専門用語では『スラブ内の地震』と言う。一般的には『沈み込んでいるプレート内の地震』と説明している」

Ｑ南海トラフ地震との関連はあるのか

愛知工業大学・横田崇教授

「沈み込んでいるフィリピン海プレートの中で起きたという点ではプレートに直接関係している地震ではあるが、この地震が直接的な引き金になって南海トラフ地震を引き起こす可能性は極めて低い。地震の規模も小さいし、メカニズム的にもプレート境界面ではなく、外側のさらに深いところの地震なので、直接的な関係は低いと言える」

Ｑ私たちができる備えは

愛知工業大学・横田崇教授

「今回の地震で緊急地震速報を聞いた人は、その時に地震動に対する適切な行動ができたか振り返ってほしい。地震で揺れたときに身の安全を図れるようにしてほしい」

気象庁によりますと、2日午後6時28分ごろ、奈良県を震源とする最大震度4の地震が発生しました。

震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されます。この地震による津波はありませんでした。

東海3県では、三重県尾鷲市、熊野市、紀北町で震度4。

愛知県半田市、蒲郡市、三重県津市、鈴鹿市などで震度3。

名古屋市の広い範囲や岐阜市、四日市市などで震度2を観測しました。