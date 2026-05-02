【横浜国際映画祭】北村匠海、レッドカーペットに喜び「僕たちが過ごした日々が報われた」
俳優の北村匠海が2日、神奈川・赤レンガパークで開催された「第4回横浜国際映画祭」に出席。レッドカーペットを歩いた思いを語った。
【写真】窪塚洋介、北川景子、あの、黒島結菜、西野亮廣も！ 豪華登壇者が集結したレッドカーペットの模様
「横浜国際映画祭」は、“横浜ベイエリアで映画に浸る至福の5日間”と題し、映画と横浜の魅力を国内外に発信することを目的に2023年より毎年開催。「レッドカーペット」「船上パーティー」「前夜祭ガラパーティー」「ジャパニーズナイト」「コンペティション」など、さまざまなイベントが行われる。
北村は、主演作『しびれ』で共演する宮沢りえ、内山拓也監督と共にレッドカーペットをかっ歩。ステージに上がると「コンペティション部門に選んでいただきました『しびれ』の一同でございます」とあいさつした後、「この映画祭に呼んでいただけることで、僕たちが過ごした日々が本当に報われた気持ちになりました」と喜びを語った。
宮沢は「ここに参加できてとてもうれしく思います。私は亜樹という役をやりまして、匠海くんは大地という親子をやったんですけれども、とてもとても大切に、ワンシーンワンシーンを積んで作った作品です」とコメント。さらに「どうか耳を澄まして、小さな音を聞くように心を澄まして、私たち親子に集中して作品を楽しんでいただけたらなと思います」と呼びかけた。
『未来』で主演を務める黒島結菜は、共演の北川景子、山崎七海（※「崎」は正式には「たつさき」）と共に登壇。そして「1人でも多くの方に、みんなで大切に作り上げたこの映画を観ていただきたい」と作品への思い入れを語った。
北川は「昨日はすごい雨で、今日、雨が降ったら、映画祭はどうなるんだろうと思っていた」とした上で、「すごく過ごしやすい天気に恵まれまして、こんなにたくさんの方々とお会いできて、とってもうれしく思っています」と笑顔。「映画『未来』は公開が迫っているんですけれども、今日ここに来てくださった皆様はきっと映画館に行ってくださるんだろうなと期待しています（笑）」と来場者に呼びかけていた。
レッドカーペットには、竹中直人、唐沢寿明、窪塚洋介、丸山隆平、西野亮廣、リン・チーリン、そしてアンバサダーを務める佐藤浩市らも登場した。
＜登壇者一覧＞
『劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』』江戸川コナン、菅野祐悟
『夢見るクズ』川元文太、金子拓平、ジリアン・ビセンシオ、マツモトクラブ、ヘベレケ齋藤、飯原僚也、都丸皓介、井谷厳紀、マルティン・マユーガ
『Erica -エリカ-』宮岡太郎、望月歩、林芽亜里、高尾颯斗、藤原樹、葉月くれあ
『運命代行屋』八木浩貴、三浦健人、二宮芽生、宮澤佑、遠藤雄斗、坂ノ上茜
『ゴリラホール』Koji Uehara、AIK、門間航、松下恭子、Ruu、モリヲ、森山みつき、安部伊織、中川可菜、神嶋里花、松本享恭、伊藤歩
『『アギト−超能力戦争−』』田崎竜太（※「崎」は正式には「たつさき」）、要潤、賀集利樹、ゆうちゃみ、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良、仮面ライダーアギト
『......overcome with あふれた..』豊原功補、さとうほなみ、安部英彦、加納美帆、岡本拓自、澤村充章
『東京逃避行』秋葉恋、寺本莉緒、池田朱那、綱啓永、さとうほなみ
『観測者過多都市』山口ヒロキ、寺嶋千景、安江渡
『The Boy from Outer Space』KIM SUNG-HO、KIM MINJUNE
『シーシュポスたちのまなざし』豊田ルナ、平野宏周、井上博貴、細田善彦
『THE INVESTIGATOR』KAMIL SHAIKH、JANE BAKER、SHONALI NAGRANI、VIKASH PALIWAL、RIKAKO
『Lone Samurai』尚玄、森コウ、芦那すみれ、Josh C. Waller
『沖で待つ』上地由真、彦坂啓介、波岡一喜、田中麗奈
『カーリングの神様』本木克英、本田望結、川口ゆりな、冲永成敬、大久保昌秀、神林夏樹
『無明の橋』坂本欣弘、渡辺真起子、陣野小和
『Filming Akira Kurosawa』河村光彦、櫻井勝、ローランド・リチャード
『殺手 #4』竹中直人、根岸拓哉、鈴木祐介、草川拓弥
『ドゥカーン』シッダールト・シン、ガリマ・ワーハル、アティン・ワーハル
『RESURRECTION』宇咲海里、加藤雅也、坂巻有紗、星咲英玲奈、松代大介、神野武志、岩城稜、小谷翔一
『日々をつなぐ』南果歩、井上博貴、渡邉直哉
『Adrenal』Frank Zhou、Rebecca Liu、Minami Kaho、Lily Ten、Daiying Liu、Xin Kuo、Lou Li、Oliver Chen
『白昼夢のオレンジ』井筒しま、安藤勇雅
『ショートショートフィルムフェスティバル』別所哲也
『TOKYOタクシー』石塚慶生、房俊介
『Symphony No.0』菅野祐悟、ミハラダイチ、浦浜アリサ、熊井戸花、加藤雅也、萩野桜
『FUJIKO』片山友希、木村太一
『MOVE MAKER The Travis Payne Story』トラヴィス・ペイン
『ミステリー・アリーナ』唐沢寿明、神康幸
『外道の歌 SEASON2』窪塚洋介、あの、池内博之
『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』廣田裕介、西野亮廣、永瀬ゆずな、田中栄子、福山亮一、森コウ
『しびれ』北村匠海、内山拓也、宮沢りえ
『未来』黒島結菜、山崎七海、瀬々敬久、北川景子
コンペ審査員：丸山隆平、中沢敏明
スペシャルゲスト：ジョニー・トー、リン・チーリン
アンバサダー：佐藤浩市、山中竹春横浜市長、トゥンクトゥンク
【写真】窪塚洋介、北川景子、あの、黒島結菜、西野亮廣も！ 豪華登壇者が集結したレッドカーペットの模様
「横浜国際映画祭」は、“横浜ベイエリアで映画に浸る至福の5日間”と題し、映画と横浜の魅力を国内外に発信することを目的に2023年より毎年開催。「レッドカーペット」「船上パーティー」「前夜祭ガラパーティー」「ジャパニーズナイト」「コンペティション」など、さまざまなイベントが行われる。
宮沢は「ここに参加できてとてもうれしく思います。私は亜樹という役をやりまして、匠海くんは大地という親子をやったんですけれども、とてもとても大切に、ワンシーンワンシーンを積んで作った作品です」とコメント。さらに「どうか耳を澄まして、小さな音を聞くように心を澄まして、私たち親子に集中して作品を楽しんでいただけたらなと思います」と呼びかけた。
『未来』で主演を務める黒島結菜は、共演の北川景子、山崎七海（※「崎」は正式には「たつさき」）と共に登壇。そして「1人でも多くの方に、みんなで大切に作り上げたこの映画を観ていただきたい」と作品への思い入れを語った。
北川は「昨日はすごい雨で、今日、雨が降ったら、映画祭はどうなるんだろうと思っていた」とした上で、「すごく過ごしやすい天気に恵まれまして、こんなにたくさんの方々とお会いできて、とってもうれしく思っています」と笑顔。「映画『未来』は公開が迫っているんですけれども、今日ここに来てくださった皆様はきっと映画館に行ってくださるんだろうなと期待しています（笑）」と来場者に呼びかけていた。
レッドカーペットには、竹中直人、唐沢寿明、窪塚洋介、丸山隆平、西野亮廣、リン・チーリン、そしてアンバサダーを務める佐藤浩市らも登場した。
＜登壇者一覧＞
『劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』』江戸川コナン、菅野祐悟
『夢見るクズ』川元文太、金子拓平、ジリアン・ビセンシオ、マツモトクラブ、ヘベレケ齋藤、飯原僚也、都丸皓介、井谷厳紀、マルティン・マユーガ
『Erica -エリカ-』宮岡太郎、望月歩、林芽亜里、高尾颯斗、藤原樹、葉月くれあ
『運命代行屋』八木浩貴、三浦健人、二宮芽生、宮澤佑、遠藤雄斗、坂ノ上茜
『ゴリラホール』Koji Uehara、AIK、門間航、松下恭子、Ruu、モリヲ、森山みつき、安部伊織、中川可菜、神嶋里花、松本享恭、伊藤歩
『『アギト−超能力戦争−』』田崎竜太（※「崎」は正式には「たつさき」）、要潤、賀集利樹、ゆうちゃみ、藤田瞳子、山崎潤、柴田明良、仮面ライダーアギト
『......overcome with あふれた..』豊原功補、さとうほなみ、安部英彦、加納美帆、岡本拓自、澤村充章
『東京逃避行』秋葉恋、寺本莉緒、池田朱那、綱啓永、さとうほなみ
『観測者過多都市』山口ヒロキ、寺嶋千景、安江渡
『The Boy from Outer Space』KIM SUNG-HO、KIM MINJUNE
『シーシュポスたちのまなざし』豊田ルナ、平野宏周、井上博貴、細田善彦
『THE INVESTIGATOR』KAMIL SHAIKH、JANE BAKER、SHONALI NAGRANI、VIKASH PALIWAL、RIKAKO
『Lone Samurai』尚玄、森コウ、芦那すみれ、Josh C. Waller
『沖で待つ』上地由真、彦坂啓介、波岡一喜、田中麗奈
『カーリングの神様』本木克英、本田望結、川口ゆりな、冲永成敬、大久保昌秀、神林夏樹
『無明の橋』坂本欣弘、渡辺真起子、陣野小和
『Filming Akira Kurosawa』河村光彦、櫻井勝、ローランド・リチャード
『殺手 #4』竹中直人、根岸拓哉、鈴木祐介、草川拓弥
『ドゥカーン』シッダールト・シン、ガリマ・ワーハル、アティン・ワーハル
『RESURRECTION』宇咲海里、加藤雅也、坂巻有紗、星咲英玲奈、松代大介、神野武志、岩城稜、小谷翔一
『日々をつなぐ』南果歩、井上博貴、渡邉直哉
『Adrenal』Frank Zhou、Rebecca Liu、Minami Kaho、Lily Ten、Daiying Liu、Xin Kuo、Lou Li、Oliver Chen
『白昼夢のオレンジ』井筒しま、安藤勇雅
『ショートショートフィルムフェスティバル』別所哲也
『TOKYOタクシー』石塚慶生、房俊介
『Symphony No.0』菅野祐悟、ミハラダイチ、浦浜アリサ、熊井戸花、加藤雅也、萩野桜
『FUJIKO』片山友希、木村太一
『MOVE MAKER The Travis Payne Story』トラヴィス・ペイン
『ミステリー・アリーナ』唐沢寿明、神康幸
『外道の歌 SEASON2』窪塚洋介、あの、池内博之
『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』廣田裕介、西野亮廣、永瀬ゆずな、田中栄子、福山亮一、森コウ
『しびれ』北村匠海、内山拓也、宮沢りえ
『未来』黒島結菜、山崎七海、瀬々敬久、北川景子
コンペ審査員：丸山隆平、中沢敏明
スペシャルゲスト：ジョニー・トー、リン・チーリン
アンバサダー：佐藤浩市、山中竹春横浜市長、トゥンクトゥンク