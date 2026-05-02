【Uber Eats】時給1,570円の現実とは？猛暑のGW本番に「拒否なし全受け」で挑んだ結果
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が、「【Uber Eats】時給1570円の現実…クエスト消滅のGW本番に「拒否なし全受け」で挑んだ結果！」と題した動画を公開しました。動画では、せーけんさんがゴールデンウィーク本番の暑い一日に、Uber Eatsの配達を「拒否なしの全受け」で検証する様子に密着しています。
5月2日の土曜日、最高気温が27度まで上がる夏日のような気候の中、せーけんさんは稼働をスタート。この日はクエストと呼ばれる特別報酬がないため、あえて注文を選ぶことをやめ、「拒否なし全受け」のルールで配達に挑みました。
11時50分にオンラインにすると早速注文が入り始めますが、単価は「キロ80円」や「300円台」など、最低報酬に近い案件が続きます。しかし、次々と追加注文が鳴り、トリプル配達などをこなしながら着実に件数を積み重ねていきます。途中、オートロック前の「エントランス置き配」の指示や、民泊と思われる配達先で部屋番号の記載がないといったハプニングにも見舞われますが、スムーズな対応で無事に配達を完了させました。
3時間の稼働を終え、最終的な配達件数は11件、売上は4,733円となりました。時給換算で約1,570円という結果に対し、せーけんさんは「ボーナスないと、正直休日の単価ではないなという感じ」と率直な感想をこぼしています。
動画の後半では、視聴者からのコメントを基に、他社デリバリーアプリの報酬状況やキャンペーン事情についても紹介しています。休日や連休中のリアルな配達事情を知ることができる、興味深い検証動画となっています。
5月2日の土曜日、最高気温が27度まで上がる夏日のような気候の中、せーけんさんは稼働をスタート。この日はクエストと呼ばれる特別報酬がないため、あえて注文を選ぶことをやめ、「拒否なし全受け」のルールで配達に挑みました。
11時50分にオンラインにすると早速注文が入り始めますが、単価は「キロ80円」や「300円台」など、最低報酬に近い案件が続きます。しかし、次々と追加注文が鳴り、トリプル配達などをこなしながら着実に件数を積み重ねていきます。途中、オートロック前の「エントランス置き配」の指示や、民泊と思われる配達先で部屋番号の記載がないといったハプニングにも見舞われますが、スムーズな対応で無事に配達を完了させました。
3時間の稼働を終え、最終的な配達件数は11件、売上は4,733円となりました。時給換算で約1,570円という結果に対し、せーけんさんは「ボーナスないと、正直休日の単価ではないなという感じ」と率直な感想をこぼしています。
動画の後半では、視聴者からのコメントを基に、他社デリバリーアプリの報酬状況やキャンペーン事情についても紹介しています。休日や連休中のリアルな配達事情を知ることができる、興味深い検証動画となっています。
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