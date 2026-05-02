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鎌倉へ日帰り旅に行ってきました！



新宿から湘南新宿ラインに乗り藤沢へ。藤沢からローカル線・江ノ電で鎌倉方面へ。日本一の急カーブや電車から見える景色は絶景です。鎌倉駅に行く前に極楽寺で降りて紫陽花の穴場スポットへ。そして鎌倉の象徴とも言える大仏を拝んで鎌倉駅へ。他にはないおすすめのスタバを経由し、一番人が多いであろう小町通りにあるにもかかわらず良心的な価格の寿司屋へ。ネタが大きく新鮮な上ちらしをいただきつつ瓶ビールと日本酒を。その後、昼から飲める餃子屋さんでレモンサワーで一杯。カロリー消費しつつ、鶴岡八幡宮や美しい庭園に入れるスポットへ。鎌倉駅に帰り16:30のオープンと同時に混み始める立ち飲み焼鳥屋へ。美味しい炭火焼き鳥をつまんだ後は鎌倉の海へ。地元の人しか知らない名角打ちで最高のお酒を楽しみ、最後に町中華へ。深夜4時までやっている、地元民みんなの終着点で〆。



私、湘南地区出身ということで地元民目線の穴場スポットを含む鎌倉旅です。鎌倉に行かれる方はぜひ参考にしてみてください！