タルボ・マトラ・ムレーナ（1980〜1983年）

コルベット・スティングレイにメルセデス・ベンツ SL、ジャガー Eタイプ、フェラーリ・ディーノなど、15台ものクラシックカーを所有するヤニック・デュフォー氏。そこから彼が晴れ舞台に選んだ1台は、控えめなタルボ・マトラ・ムレーナだった。

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この選択は、大正解といえるだろう。3名掛けのシートを持つクーペで、中央の席に座った友人は、かなり窮屈だったと不満を漏らしていたが。



タルボ・マトラ・ムレーナ（1980〜1983年）と、オーナーのヤニック・デュフォー氏 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

デュフォーは2オーナー目に当たり、購入したのは10年前だという。「気に入ったクルマを選んでいるだけです。様々なタイプのエンジンを持っていれば、色々な運転体験を味わえますから」。彼のカーコレクションは、更に増えることだろう。

アミルカー・モデルG（1925年式）

フレンチレーシング・ブルーが眩しい1925年式の1台は、エマニュエル・ローリン氏がオーナーのアミルカー・モデルG。3年前に購入したばかりだが、戦前のモデルが激減している近年のトラヴェルセ・ド・パリでは、貴重な存在として注目を集めていた。

「プアマンズ・ブガッティ」と評されることもあるアミルカーは、ヴァンセンヌ城から遠くない場所で製造されていた。スポーツカー・メーカーとして1921年に創業し、充分な成功を収められず、1939年に廃業してしまった。



アミルカー・モデルG（1925年式）と、オーナーのエマニュエル・ローリン氏 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

1.1L直列4気筒エンジンを搭載し、最高出力は27ps。ボディは恐らく、パリのコーチビルダー、デュバル社製と思われる。アクセルペダルが中央の配置へ慣れれば、比較的運転はしやすいそうで、英国への旅行を計画中らしい。

BMW 520（E12型／1981年式）

トラヴェルセ・ド・パリは3回目だという、ミシェル・クルー氏。毎月開かれる地元のカーミーティングにも、1981年式のE12型BMW 5シリーズで参加しているそうだ。ルート変更された今年も、息子とともに素晴らしい時間を過ごせたと振り返る。

「補機ベルトとオイルを交換したばかりです。ザックス社製のダンパーを新調したのは、15年前。フロントのサスペンションは、急ブレーキ時のジオメトリー変化が大きいんですよ。新車で買って気付いて、それをBMWへ伝えたことがあります」



BMW 520（E12型／1981年式）と、オーナーのクルー親子 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

現在の走行距離は15万km。エンジニアを引退した彼は、オリジナル状態のサルーンを守り続けるつもりだという。

フォルクスワーゲン・シロッコ（1975年式）

トラヴェルセ・ド・パリへ毎年のように参加している、ザビエル・バルト氏。このシロッコは1975年式で、彼が新車で購入した初の愛車。友人のマリウス・サルシェ氏を誘って、今年はクルージングを楽しんだ。

「彼はこのクルマを本当に気に入っていて、手放すなんてないでしょうね」。とサルシェが笑う。高度にオリジナル状態が保たれているが、定期的な整備と軽微な補修だけで、今まで維持しきてきたという。



フォルクスワーゲン・シロッコ（1975年式）と、オーナーのザビエル・バルト氏（左） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

そんなバルトは、タータンチェック柄のポットや、シロッコが描かれたマグカップなど、様々なグッズを集めてカーライフを楽しんでいる。麦わら帽子を着こなすセンスは、いかにもパリジャンらしい。

ルノー 5 ターボ2（1983〜1985年）

ラリー・モンテカルロから抜け出してきたような見た目のルノー 5 ターボ2は、ガヤン・ハパンタティリゲ氏がオーナー。パリの街並みに映えるホットハッチへ一目惚れし、前オーナーを3年間説得し続け、ようやく我が物にできたという。

彼は、最初の1年で走行距離を3500kmほど伸ばした。南フランスからポルトガルを目指す、ロードトリップで。「まるでゴーカート。すごく軽いですが、速すぎません。160馬力は、このクルマには充分ですね」。と笑顔で話す。



ルノー 5 ターボ2（1983〜1985年）と、オーナーのガヤン・ハパンタティリゲ氏 ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

「コレクションするだけじゃ、つまらないですよね。しっかりクルマを感じたいんです」。トラヴェルセ・ド・パリの参加者の多くが、きっと同じ気持ちだろう。